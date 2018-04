Paríž vyzval Moskvu, aby sa pripojila k riešeniu konfliktu v Sýrii

Francúzsko neprestalo udržiavať dialóg z Ruskom po tom, čo sa začalo zvyšovať napätie medzi Moskvou a Západom.

Paríž 15. apríla (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian vyzval v nedeľu Rusko, aby sa pripojilo k úsiliu o politické riešenie konfliktu v Sýrii.



Le Drianova výzva zaznela deň po tom, čo jeho krajina, USA a Británia podnikli na Sýriu vzdušné útoky v reakcii na údajné použitie chemických zbraní tamojším režimom, poznamenala agentúra AP.



Francúzsko neprestalo udržiavať dialóg z Ruskom po tom, čo sa začalo zvyšovať napätie medzi Moskvou a Západom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v piatok, len niekoľko hodín pred útokom Západu na Sýriu, zhováral s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedla AP.



Le Drian ešte v sobotu večer pre televíziu TF1 avizoval skoré diplomatické snahy zamerané na hľadanie mierového riešenia tamojšieho dlhoročného konfliktu.



"Francúzsko sa znova chopí iniciatívy v Bezpečnostnej rade (OSN), aby sme sa postarali o to, že sa pohybujeme smerom k mierovému urovnaniu sýrskej krízy," povedal šéf francúzskej diplomacie.



"Už v pondelok sa chopíme iniciatív - v Bezpečnostnej rade v New Yorku, v Bruseli na stretnutí ministrov zahraničných vecí (EÚ) - a so všetkými, ktorí chcú stanoviť časový plán," citovala ho agentúra DPA.