Parížska prokuratúra vzniesla obvinenie voči utečencovi z Iraku

Paríž 8. júna (TASR) - Parížska prokuratúra potvrdila vznesenie obvinenia z trestných činov spojených s terorizmom voči utečencovi z Iraku. Tento muž údajne patril do vedenia extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informoval o tom v piatok portál France Info s tým, že na žiadosť parížskej prokuratúry, ktorá má v oblasti boja s terorizmom celoštátnu pôsobnosť, vzali muža do vyšetrovacej väzby.



Obvineným je 33-ročný Iračan, ktorý žil v oblasti Calvados na severozápade Francúzska.



Vlani v júni mu Francúzsky úrad na ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti (OFPRA) udelil štatút politického utečenca. Získal aj povolenie na pobyt na území Francúzska na desať rokov.



Od leta roku 2017 Ahmada H. sledovala francúzska tajná služba DGSI. Iracké úrady totiž predtým upozornili medzinárodnú koalíciu a Francúzsko na možný výskyt tohto muža na ich území.



Iračana zadržali 6. marca vo francúzskom meste Lisieux. Muž počas výsluchov popieral, že by bol v minulosti členom vedenia IS, a popieral aj akékoľvek aktivity súvisiace s terorizmom.



Podľa vyšetrovateľov tento muž opustil Irak koncom roku 2014. Dal o sebe rozšíriť správu, že je mŕtvy. Predpokladá sa, že sa podieľal na zmasakrovaní asi 1700 ľudí neďaleko irackého mesta Tikrít. V mene IS mal na starosti región Sámarrá.



Proti Ahmadovi H. vzniesli obvinenie z vrážd, spolčovania v teroristickej organizácii, vojnových zločinov, využívania zakázaných metód vedenia vojny a prípravy vojnových zločinov. Parížska prokuratúra uviedla, že na francúzskom území tento muž nespáchal žiadne činy súvisiace s terorizmom.