Parížske múzea aktivovali plány na ochranu zbierok pred povodňami

Múzeum v Louvri už v stredu oznámila uzavretie podzemných výstavných plôch v úseku islamského umenia. Stalo sa tak z preventívnych dôvodov. Táto zbierka zostane uzavretá najmenej do nedele.

Paríž 26. januára (TASR) - Parížske múzeá a galérie - Louvre, Musées d’Orsay a l’Orangerie - aktivovali v druhej polovici tohto týždňa svoje opatrenia na ochranu svojich zbierkových fondov pred záplavami, ktoré postihli Paríž a okolie.



Informoval o tom v piatok spravodajský portál France Info. Všetky spomínané inštitúcie sídlia v blízkosti Seiny, ktorá už zaplavila nábrežia a jej hladina stále stúpa.



Svoj protipovodňový plán aktivovali aj Musées d’Orsay a l’Orangerie, kde časť zbierok aj evakuovali. Podľa pôvodného programu sa v noci na piatok v Musées d’Orsay mal konať večer poézie a tanca venovaný stému výročiu smrti Edgarda Degasa. Podujatie preložili na 8. februára.



Od piatku rána je - po svojom uzavretí pre verejnosť vo štvrtok - opäť otvorená študovňa knižnice l’Arsenal.



Očakáva sa, že Seina bude kulminovať v sobotu, keď by jej hladina mohla dosiahnuť výšku 5,8 - 6,2 metra. Podobné hodnoty dosahovala rieka naposledy v júni 2016. Úrady vtedy boli nútené zatvoriť mnohé parížske pamätihodnosti vrátane múzea Louvre.



Denník La Croix vo svojom vydaní z piatka pripomenul, že v lete roku 2019 by malo byť v meste Liévin v departemente Hauts-de-France dokončené centrum, kde bude uschovaných okolo 250.000 zbierkových predmetov, ktoré sú momentálne vo viac ako 60 depozitároch paláca Louvre a na ďalších miestach.