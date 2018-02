Parížsku Eiffelovu vežu v nedeľu otvoria po takmer týždni

Eiffelova veža z 19. storočia bola s jednou výnimkou zatvorená od utorka.

Paríž 10. februára (TASR) - Najnavštevovanejšiu parížsku atrakciu Eiffelovu vežu otvoria pre verejnosť v nedeľu o 9.30 h po tom, ako Francúzsko vrátane metropoly Paríž zasiahlo v uplynulom týždni mohutné sneženie a silné mrazy, informovala v sobotu agentúra AP.



Francúzska meteorologická služba stiahla v sobotu ráno všetky varovania pred snežením a mrazmi pre oblasť Paríža.



Zamestnanci s lopatami opatrne odstraňovali sneh zo zložitej železnej konštrukcie Eiffelovej veže a ľad zo schodov i plošín. Spoločnosť vysvetlila, že robotníci nemôžu použiť soľ, lebo by mohol zhrdzavieť kov Eiffelovky a poškodili by sa aj jej intenzívne využívané výťahy.



Prevádzka väčšiny autobusov a regionálnych vlakov RER, ktorá bola počas týždňa značne obmedzená, sa vrátila do normálu.



V piatok večer čakalo pre zákaz pohybu na parkoviskách a odstavných miestach približne 3.637 nákladných vozidiel. Polícia určila toto opatrenie v dôsledku námrazy na cestách. Pre obnovenie plynulosti v nákladnej doprave zrušila francúzska polícia v sobotu dočasne víkendové obmedzenie pre cesty.



Výdatné sneženie zo začiatku tohto týždňa uväznilo stovky vodičov v autách a spôsobilo najhoršie dopravné zápchy v dejinách parížskej oblasti.