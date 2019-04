Parížsky arcibiskup vyzýva na jednotu, nech svetlo premôže tmu

Na znak solidarity s Parížom sa zase v španielskej Barcelone na reklamných plochách na zastávkach MHD objavili plagáty so siluetou parížskej katedrály a srdcami letiacimi k nebu.

Paríž/Montreal 17. apríla (TASR) - Bazilika Notre-Dame v kanadskom Montreale bola v utorok večer dejiskom omše na podporu Parížanov a Francúzov zarmútených a šokovaných mohutným požiarom, ktorý v pondelok zachvátil Chrám Matky Božej v Paríži.



Na znak solidarity s Parížom sa zase v španielskej Barcelone na reklamných plochách na zastávkach MHD objavili plagáty so siluetou parížskej katedrály a srdcami letiacimi k nebu, napísal v stredu denník Le Parisien.



V samotnom Paríži sa v utorok večer zhromaždili stovky ľudí, ktorí sa za spevu náboženských piesní a modlitieb vydali na pochod od Kostola svätého Sulpícia, ležiaceho na ľavom brehy rieky Seina, k ikonickej parížskej katedrále. Dav sa cestou stále zväčšoval.



Kostol sv. Sulpícia je po katedrále Notre-Dame druhým najväčším na území Paríža a práve v stredu sa tam za účasti parížskeho arcibiskupa Michela Aupetita uskutoční omša svätenia olejov (missa chrismatis), ktorá je súčasťou obradov Veľkého týždňa pred veľkonočnými sviatkami.



Arcibiskup vo svojom liste k veriacim navrhol, aby ľudia dobrej vôle v noci zo soboty na Veľkonočnú nedeľu dali do okien svojich príbytkov sviecu či lampáš, aby - tak ako v chrámoch počas veľkonočnej vigílie - "svetlo premohlo tmu a dalo ľuďom nádej", že "život zvíťazí nad smrťou".



Vo svojom liste z utorka sa arcibiskup poďakoval za všetky prejavy solidarity, modlitby a ponuky pomoci z celého sveta.



Vyzval Parížanov, aby sa zúčastnili na dnešnej bohoslužbe a prejavili tak, ako sa vyjadril, "našu jednotu, naše odhodlanie a dôveru v to, čo príde". Napísal, že "všetci cítime, že našou úlohou je nielen vybudovať znovu našu katedrálu, ale obnoviť aj našu cirkev, ktorej tvár je teraz taká doráňaná".



Aupetit vyjadril želanie, aby dráma, ktorú Francúzsko zažilo v podobe požiaru katedrály Notre-Dame, pomohla Francúzsku "dosiahnuť jednotu, aby sme mohli spoločne budovať to, čo je napísané nad portálmi našich verejných budov: Bratstvo".



Počas omše, na ktorú Aupetit listom pozval, biskup žehná oleje katechumenov, chorých a krizmu. Krizma je olej používaný pri niektorých obradoch - pri krste, udeľovaní sviatosti birmovania, kňazskej a biskupskej vysviacke, ako aj pri svätení vody, kostolov, oltárov, omšových kalichoch a zvonov.



Omša svätenia olejov je prejavom jednoty kňazov s biskupom. Po homílii nasleduje obnovenie kňazských sľubov.