Parížsky summit o obnovení srbsko-kosovského dialógu zrušili

Srbský prezident Aleksandar Vučič odmieta obnovenie dialógu s Prištinou, pokým zostáva v platnosti stopercentné clo, ktoré kosovská vláda v novembri minulého roka uvalila na všetok tovar zo Srbska.

Paríž/Belehrad/Priština 22. júna (TASR) - Summit štátov západného Balkánu, avizovaný na 1. júla v Paríži, sa neuskutoční. Ako v sobotu informoval internetový portál stanice Slobodná Európa, potvrdili to v piatok večer aj oficiálne v kabinete francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Parížska schôdzka mala byť pokračovaním summitu, ktorý koncom apríla organizovali nemecká kancelárka Angela Merkelová a Macron v Berlíne. Cieľom vtedajších rozhovorov bolo predovšetkým obnovenie dialógu o normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Konkrétne výsledky však summit nepriniesol, píše agentúra APA.



Srbský prezident Aleksandar Vučič odmieta obnovenie dialógu s Prištinou, pokým zostáva v platnosti stopercentné clo, ktoré kosovská vláda v novembri minulého roka uvalila na všetok tovar zo Srbska. Kosovský premiér Ramush Haradinaj podmienil zrušenie cla uznaním Kosova zo strany Belehradu, čo Srbsko odmieta.



Stanoviská oboch strán sa nezmenili ani po tohtotýždňovom stretnutí zástupcov vlád Srbska a Kosova v Berlíne.



Vučič ešte vo štvrtok vyjadril domnienku, že parížsky summit zameraný na oživenie rozhovorov s Kosovom bude na "99 percent" zrušený. Kosovo totiž podľa neho signalizovalo, že "Európania nie sú tí, ktorí by mali vyriešiť kosovský problém".



Agentúra AFP poznamenala, že Priština v posledných týždňoch trvala na potrebe zapojenia Spojených štátov, hlavného spojenca Kosova, do dialógu, ktorý doteraz sprostredkoval Brusel.