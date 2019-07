Park Rochus v Uherskom Hradišti organizuje programy pre detské skupiny

Bývalý vojenský výcvikový priestor je pomenovaný podľa Kaplnky svätého Rocha na jeho vrchole. Kaplnka pripomína morovú epidémiu kráľovského mesta Uherské Hradiště v roku 1680.

Bratislava/Uherské Hradiště 25. júla (TASR) – Prírodný areál Park Rochus so skanzenom ľudovej architektúry na okraji moravského mesta Uherské Hradiště okrem iných letných aktivít poskytuje výučbové programy pre detské skupiny. Tie sú pod názvami Všetko o včelách, Z poľa na tanier, Za skrytými pokladmi prírody a ďalšími organizované až do októbra.



Bývalý vojenský výcvikový priestor je pomenovaný podľa Kaplnky svätého Rocha na jeho vrchole. Kaplnka pripomína morovú epidémiu kráľovského mesta Uherské Hradiště v roku 1680, po roku 1989 k nej obnovili púte. Areál s rozlohou 65 hektárov patrí medzi najmladšie prírodné a kultúrno-historické územia v Českej republike. V roku 2015 bol v ňom realizovaný investičný projekt Expozícia ľudovej architektúry - múzeum v prírode Rochus s prispením Európskeho fondu regionálneho rozvoja.



"Je to od roku 2005 chránená európska prírodná lokalita Natura 2000 so zámerom zabezpečiť pred zničením ochranu vzácnych biotopov rastlín, živočíchov a prírodných stanovísk. Mesto Uherské Hradiště so súkromnou organizáciou vytvára komponovaný krajinársky celok s tradičnými kultúrnymi funkciami života našich predkov. Máme živý skanzen s domácimi aj inými zvieratami vrátane udržiavanej bytovej a hospodárskej architektúry, remesiel i zvykových ročných podujatí," povedal pre TASR riaditeľ parku Jan Blahůšek.



V rámci regenerácie areálu s územím priľahlých vinohradov obnovujú ovocný sad a iné priestory. Vysadili vyše 500 stromov a v najbližších dvoch rokoch chcú pridať ďalších 100 drevín aj z dôvodu úkrytu vtákov a hmyzu. Parkom vedie 2,3 kilometra dlhý náučný okruh s deviatimi zastaveniami. Tie predstavujú prírodovedné a historické zaujímavosti, ukážky udržateľného hospodárenia a typické časti krajiny.