Parlament podporil Mayovej plán možného odloženia brexitu

Londýn 27. februára (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu hlasovali v stredu o viacerých pozmeňovacích návrhoch súvisiacich s podobou odchodu Británie z EÚ.



Snemovňa podporila pozmeňovací návrh poslancov viacerých strán korešpondujúci s utorňajším vyhlásením premiérky Theresy Mayovej, podľa ktorého Londýn môže požiadať Brusel o odklad odchodu Británie z EÚ plánovaný na 29. marca, ale len v prípade, že Dolná snemovňa v hlasovaní odmietne podporiť vyrokovanú dohodu o podmienkach brexitu, aj možnosť, že Británia 29. marca opustí Úniu bez dohody. Za hlasovalo 502 poslancov a 20 ich bolo proti. O odložení termínu brexitu by mal parlament hlasovať 14. marca.



Dolná snemovňa neschválila návrh predložený šéfom Labouristickej strany Jeremym Corbynom, podľa ktorého by súčasťou dohody o brexite mala byť stála colná únia Británie s EÚ. Proti návrhu hlasovalo 323 poslancov, za návrh ich bolo 240. Labouristi po hlasovaní vyhlásili, že zvažujú podniknutie krokov, ktoré by mohli viesť k druhému referendu o brexite.



Poslanci pomerom hlasov 324 k 288 odmietli návrh Škótskej národnej strany (SNP), podľa ktorého by Británia za žiadnych okolností nemala opustiť EÚ bez dohody, a to "bez ohľadu na termín vystúpenia" z Únie.



Snemovňa bez formálneho hlasovanie podporila návrh konzervatívneho poslanca Alberta Costu, podľa ktorého by sa vláda mala usilovať o dosiahnutie spoločného záväzku Británie a EÚ schváliť tú časť dohody o brexite, ktorá sa týka práv občanov EÚ žijúcich v Británii a Britov žijúcich v krajinách Únie, a to bez ohľadu na výsledok rokovaní o vystúpení krajiny z EÚ. Tento návrh však nie je pre vládu záväzný.