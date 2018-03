Parlament v Ghane schválil americké základne, opozícia protestuje

Spojené štáty výmenou tento rok investujú do výcviku a vybavenia ghanskej armády približne 20 miliónov dolárov.

Akkra 24. marca (TASR) - Ghanský parlament ratifikoval v piatok dohodu, ktorá umožňuje Spojeným štátom umiestniť na území tejto západoafrickej krajiny vojenské jednotky a techniku. Hlasovanie podľa poslancov bojkotovala opozícia, informuje agentúra Reuters.



Dohoda o vojenskej spolupráci Ghany a USA požaduje, aby Ghana poskytla americkým ozbrojeným silám, ich zmluvným partnerom a poskytovateľom iných súvisiacich služieb "neobmedzený" prístup k dohodnutým objektom a lokalitám.



Američania by okrem iného mali mať tiež prístup k pristávacej dráhe, ktorá spĺňa požiadavky ich armády, pričom budú oslobodení od platenia daní na vybavenie dovezené do Ghany.



Spojené štáty výmenou tento rok investujú do výcviku a vybavenia ghanskej armády približne 20 miliónov dolárov. Ozbrojené zložky oboch krajín absolvujú tiež spoločné cvičenia.



Hlasovanie v parlamente bojkotovali opoziční poslanci po tom, ako sa im nepodarilo schválenie dohody zablokovať. Ratifikovali ju tak napokon len zákonodarcovia vládnucej strany.



"Nebudeme súčasťou procesu schvaľovania tejto dohody v jej súčasnej podobe, pretože nie je v našom národnom záujme," vyhlásil líder parlamentnej menšiny Haruna Iddrisu počas búrlivej debaty, pri ktorej poslanci búchali po stoloch a zástupcovia oboch táborov po sebe kričali.



Ghana a USA majú solídne diplomatické a obchodné vzťahy, ktoré v minulosti viedli aj k spolupráci oboch armád na konkrétnych projektoch.



Kritici vrátane niektorých skupín občianskej spoločnosti však tvrdia, že tohtoročná dohoda znamená oslabenie zvrchovanosti krajiny. Časť odporcov žiadala odmietnutie dohody a iní zmeny v jej ustanoveniach.



V piatok pochodovali k parlamentu desiatky protestujúcich v snahe presvedčiť poslancov, aby dohodu neschválili, zastavila ich však polícia.