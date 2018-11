Izraelský parlament bude rokovať o zákone, ktorý povolí trest smrti

Cieľom tejto legislatívy je umožniť vojenským súdom udeliť trest smrti za vraždu, keď sa na tom zhodnú dvaja z troch sudcov, vysvetlil svojho času denník Jerusalem Post a iné izraelské médiá.

Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Izraelský parlament sa na budúci týždeň vráti k diskusii o návrhu zákona, ktorý v prípade svojho schválenia umožní vynášať tresty smrti nad palestínskymi útočníkmi.



Uviedol to v utorok izraelský minister obrany Avigdor Lieberman, ktorý súčasne vyzval poslancov Knesetu, aby tento návrh zákona podporili. Minister podľa agentúry AFP súčasne deklaroval, že "nepoľavíme ani sa nezastavíme, kým nesplníme svoju misiu", ktorú označil za "tvrdohlavý boj" za znovuzavedenie trestu smrti "pre teroristov".



Lieberman vo svojom mikroblogu na sieti Twitter spresnil, že legislatívny výbor parlamentu sa návrhom začne zaoberať znova na budúcu stredu. Následne pôjde návrh do parlamentu na prvé čítanie.



Návrh zákona už v januári tohto roku prešiel v Knesete predbežným hlasovaním.



Cieľom tejto legislatívy je umožniť vojenským súdom udeliť trest smrti za vraždu, keď sa na tom zhodnú dvaja z troch sudcov, vysvetlil svojho času denník Jerusalem Post a iné izraelské médiá. Doteraz muselo byť rozhodnutie prijaté jednomyseľne.



Prijatie tohto návrhu zákona podporuje aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Nesúhlasia s ním však niektorí vplyvní členovia Netanjahuovej strany Jednota (Likud), ktorí poukazujú aj na nesúhlas bezpečnostných zložiek štátu.



Medzi kritikmi je aj izraelský minister energetiky Juval Steinitz, ktorý v mikroblogu na sieti Twitter upozornil, že podľa izraelských ozbrojených síl, tajnej služby Šin bet a ďalších bezpečnostných inštitúcií "trest smrti nielenže nepomôže v boji s terorizmom, ale mohol by napáchať (ešte) veľké škody".



Palestínske vedenie v utorok v reakcii na správy z Izraela uviedlo, že zákon je "verejnou výzvou na páchanie vrážd, popráv a masakier proti nášmu palestínskemu ľudu".



"Toto je zjavné porušenie práva, medzinárodného i humanitárneho," uvádza sa tiež v stanovisku palestínskej vlády.



Agentúra AFP dodala, že Izrael využil trest smrti naposledy v roku 1962, keď v krajine popravili obesením nacistického vojnového zločinca Adolfa Eichmanna. Druhým prípadom bola v roku 1948 poprava dôstojníka izraelskej armády Meira Tobianského, ktorý bol odsúdený za vlastizradu.



V Izraeli môže byť trest smrti udelený iba za vlastizradu, nie za usmrtenie. Teoreticky však môže byť absolútny trest uplatnený aj v prípade vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, genocídy a zločinov proti židovskému národu.



Na palestínskych územiach môžu vojenské súdy vyniesť najvyšší trest v prípadoch vraždy s teroristickým pozadím.