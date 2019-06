Parlament v Severnom Macedónsku odobral Gruevskému poslanecký mandát

Urobil tak po tom, čo Gruevski vlani ušiel z krajiny do Maďarska, aby sa vyhol odpykávaniu dvoch rokov väzenia za korupčný škandál.

Skopje 11. júna (TASR) - Parlament Severného Macedónska v utorok oficiálne odobral bývalému konzervatívnemu premiérovi Nikolovi Gruevskému poslanecké kreslo. Urobil tak po tom, čo Gruevski vlani ušiel z krajiny do Maďarska, aby sa vyhol odpykávaniu dvoch rokov väzenia za korupčný škandál. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Predseda parlamentu Talat Xhaferi v utorok vysvetlil, že poslanecký mandát Gruevského musel byť formálne ukončený pre jeho šesťmesačnú neprítomnosť na parlamentných zasadnutiach.



Gruevski (48), bývalý líder konzervatívnej strany VMRO-DPMNE a premiér z rokov 2006 - 2016, ušiel vlani v novembri do Maďarska a tam mu udelili azyl na základe údajného ohrozenia jeho života.



Macedónske úrady vydali na Gruevského medzinárodný zatykač a maďarským úradom poslali aj žiadosť o jeho vydanie do vlasti.