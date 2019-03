Parlamenty v Škótsku a Walese sú proti dohode o brexite

Rozhodnutia týchto parlamentov zintenzívnia už tak vážne vnútorné trenice v kráľovstve súvisiace s plánmi na vystúpenie Británie z Európskej únie, ktorého dátum je stanovený na 29. marca.

Edinburgh 6. marca (TASR) - Škótsky parlament a velšské národné zhromaždenie spojili svoje sily a v utorok na svojich zasadnutiach oficiálne vystúpili proti dohode o odchode Británie z EÚ, ktorú schválila britská vláda. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že šlo o prvý prípad, keď tieto parlamenty postupovali takto jednotne a rovnakom čase.



Rozhodnutia týchto parlamentov podľa Reuters zintenzívnia už tak vážne vnútorné trenice v kráľovstve súvisiace s plánmi na vystúpenie Británie z Európskej únie, ktorého dátum je stanovený na 29. marca.



Reuters pripomenul, že výsledky hlasovania škótskych a velšských poslancov nemajú záväzný charakter - sú skôr nástrojom na vyjadrenie odmietavého postoja voči britskej vláde. O dohode o vystúpení Británie z EÚ bude totiž rozhodovať britský parlament v Londýne, a to na budúci týždeň.



Výsledok referenda o odchode Británie z EÚ, ktoré sa konalo v roku 2016, rozdelilo štyri národy Spojeného kráľovstva - kým Anglicko a Wales hlasovali za brexit, väčšina voličov v Škótsku a Severnom Írsku sa vyslovila za zotrvanie v EÚ.



Odvtedy decentralizované vlády v Škótsku a Walese tvrdia, že ich názor britská premiérka Theresa Mayová ignoruje, čo však Londýn popiera.



Oba spomínané regióny majú obavy z negatívneho vplyvu brexitu na ich ekonomiku, najmä na zamestnanosť, životnú úroveň a verejný sektor, napríklad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti Národnou zdravotnou službou (NHC).



Škótsky minister pre ústavné záležitosti Michael Russell uviedol, že dohodu, ktorú predkladá Mayová, by poslanci britského parlamentu mali odmietnuť. Russell tiež tvrdí, že britská vláda by mala prestať vydierať britský parlament, aby "prijal jej hlboko škodlivé plány".



Britskí poslanci v januári veľkou väčšou odmietli dohodu s Bruselom, ktorú s EÚ vyrokovala Mayová. O revidovanej dohode by sa malo hlasovať 12. marca.



Mayová oznámila, že v prípade, ak britskí poslanci 12. marca znova odmietnu jej dohodu o vystúpení z EÚ, bude môcť parlament hlasovať o požiadavke na odloženie brexitu, ktorý je stanovený na 29. marca.



Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier sa v utorok večer v Bruseli na pracovnej večeri stretol s britským vyjednávacím tímom pre brexit.



Podľa agentúry AFP zatiaľ nie je jasné, či Barnier bude v stredu pokračovať v rokovaniach s generálnym prokurátorom Anglicka a Walesu Geoffreym Coxom a s britským ministrom pre brexit Stephenom Barclayom. V stredu by však mali novinárov informovať o výsledkoch, ktoré v rámci najnovšieho kola rokovaní dosiahli.