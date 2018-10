Pastora Brunsona zadržiavaného v Turecku možno čoskoro prepustia

Pastorovo prepustenie žiada aj prezident USA Donald Trump a tento prípad vniesol ďalšie komplikácie do už i tak napätých vzťahov medzi oboma krajinami.

Washington 12. októbra (TASR) - Amerického pastora Andrewa Craiga Brunsona zrejme po dvoch rokoch zadržiavania v domácom väzení v Turecku čoskoro prepustia. Vo štvrtok neskoro večer o tom informovala tlačová agentúra AP.



Osoba podieľajúca sa na snahách o prepustenie Brunsona uviedla, že 50-ročného pastora z amerického štátu Severná Karolína by mohli pustiť na slobodu už na najbližšom súdnom pojednávaní v piatok, kam osobne príde. Spomínaná osoba poskytla informácie pod podmienkou zachovania anonymity, pretože predstavitelia ešte nedosiahli konečnú dohodu o prepustení a tá ešte môže stroskotať.



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová povedala novinárom, že Spojené štáty dúfajú, že pastor bude čoskoro na slobode, ale dodala, že nevie o žiadnej dohode o jeho prepustení.



"Veľmi dúfam, že už nebude trvať dlho a pastor Brunson... a jeho manželka sa budú môcť vrátiť do Spojených štátov," uviedol v stredu 10. októbra minister zahraničných vecí Mike Pompeo. "Je to tá správna vec, ktorú môže Turecko urobiť, je to humanitárny krok, ktorý môže Turecko urobiť," dodal Pompeo.



Brunson bol jedným z tisícov ľudí zatknutých v Turecku pri policajných zásahoch po nevydarenom prevrate z júla 2016 proti prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Pastor je obvinený z toho, že sa snažil ovplyvniť Kurdov, aby prestúpili na kresťanstvo, a destabilizovať tak Turecko. Podľa tureckých úradov tiež podporoval sieť vedenú islamským duchovným Fethullahom Gülenom, ktorého Ankara viní z pokusu o spomínaný prevrat.



Pastor sa nachádza v domácom väzení, ale v prípade odsúdenia môže dostať trest 35 rokov za mrežami. Jeho advokáti tvrdia, že obvinenia proti nemu sú neodôvodnené.