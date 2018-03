Pasy Spojeného kráľovstva budú po brexite vyrábať vo Francúzsku

Bývalá britská ministerka pre medzinárodný rozvoj Priti Patelová, ktorá je zástankyňou brexitu, vyhlásila, že rozhodnutie udeliť kontrakt zahraničnej firme je nehanebné a zvrátené.

Londýn 23. marca (TASR) - Nové pasy Spojeného kráľovstva budú po brexite vyrábané vo Francúzsku. Pre stanicu BBC to vo štvrtok uviedol Martin Sutherland, šéf domáceho dodávateľa De La Rue.



"Počas uplynulých mesiacov sme počúvali politikov hovoriť o novom modrom pase ako o ikone britskej identity. Teraz však bude táto ikona vyrábaná vo Francúzsku. Rád by som (premiérku) Theresu Mayovú alebo (ministerku vnútra) Amber Ruddovú pozval do našej továrne, aby pracovníkom vysvetlili toto rozhodnutie," povedal Sutherland.



Firma De La Rue, ktorá získala kontrakt na produkciu britských pasov v roku 2009, tvrdí, že vláda zmluvu prisúdila francúzsko-holandskej spoločnosti Gemalto vzhľadom na "nižšie nasadenú cenu". Londýn sa s ňou dohodol na kontrakte vo výške 490 miliónov libier, čo podľa vlády ušetrí daňovým poplatníkom 100-120 miliónov libier.



BBC pripomína, že britský rezort vnútra na základe podmienok jednotného trhu EÚ musel túto zákazku ponúknuť firmám v celom bloku. Ministerstvo zdôraznilo, že sa tak v Spojenom kráľovstve vytvorí 70 nových pracovných miest, keďže firma Gemalto má výrobné prevádzky v anglických mestách Fareham a Heywood v grófstve Lancashire.



Bývalá britská ministerka pre medzinárodný rozvoj Priti Patelová, ktorá je zástankyňou brexitu, vyhlásila, že rozhodnutie udeliť kontrakt zahraničnej firme je "nehanebné" a "zvrátené". Patelová predmetnú záležitosť zároveň označila za "národné poníženie", dopĺňa spravodajská stanica Sky News.



Súčasné britské pasy, ktoré majú burgundskú farbu a používajú sa od roku 1988, sa od októbra budúceho roku znovu vrátia k svojmu tradičnému modro-zlatému dizajnu, prvý raz uvedenému v roku 1921. Držitelia súčasných cestovných dokladov ich však budú môcť používať až do vypršanie platnosti. Londýn ročne vydá šesť miliónov pasov.



V súčasnosti má modrý pas 76 krajín sveta vrátane množstva bývalých koloniálnych krajín a štátov Spoločenstva národov - napríklad Austrália, Spojené štáty, Kanada, India či Hongkong. Modré pasy má aj niekoľko karibských štátov vrátane Jamajky, Antiguy a Barbudy, Barbadosu či Svätého Vincenta a Grenadín.



Z európskych krajín majú modré pasy Island a Bosna a Hercegovina, z juhoamerických Argentína, Brazília, Kostarika, Salvádor, Uruguay alebo Venezuela. Modré pasy majú aj krajiny ako Izrael, Irak, Sýria či Severná Kórea.