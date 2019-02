Pätnásť ľudí je zranených pri zrážke lodí neďaleko ostrova Rujana

Zásobovacia loď World Bora a nákladná loď Raba sa zrazili okolo 07.30 h vo vzdialenosti približne troch námorných míľ (5,55 kilometra) od ostrova.

Hamburg 19. februára (TASR) - Pätnásť ľudí utrpelo zranenia, z toho desať vážne, pri zrážke dvoch lodí, ku ktorej došlo v utorok ráno východne od ostrova Rujana ležiacom pri pobreží Nemecka. Informoval o tom na svojej stránke týždenník Focus s odvolaním sa na vodnú políciu.



Zásobovacia loď World Bora a nákladná loď Raba sa zrazili okolo 07.30 h vo vzdialenosti približne troch námorných míľ (5,55 kilometra) od ostrova. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.



Zranených bolo jedenásť technikov a štyria členovia posádky plavidla World Bora, ktoré ich viezlo do práce na stavbu veterných elektrární v Baltskom mori. Previezli ich do nemocníc na Rujane.



Obe plavidlá sa dostali vlastnými silami do prístavov Mukran a Sassnitz. Prípadný únik nafty alebo iného paliva sa nepotvrdil.



Na ostrove Rujana, po nemecky Rügen, žije približne 73.000 obyvateľov.