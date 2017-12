Pätnásťročný Afganec v Nemecku dobodal na smrť rovnako staré dievča

Afganca by mali vo štvrtok predviesť pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho väzbe.

Kandel 27. decembra (TASR) - Pätnásťročný Afganec dobodal v stredu v meste Kandel na juhozápade Nemecka rovnako staré nemecké dievča, ktoré zraneniam podľahlo po prevoze do nemocnice. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informuje agentúra DPA.



Útoku z popoludnia predchádzala hádka medzi tínedžermi v miestnej drogérii, oznámili prokuratúra a polícia spolkovej krajiny Porýnie-Falcko. Mladého Afganca premohli okoloidúci a následne ho zadržali policajti.



Obeť bola podľa prvých poznatkov vyšetrovateľov v drogérii v sprievode ďalšej osoby alebo osôb, pričom zadržaný do predajne neprišiel spolu s 15-ročným dievčaťom. Príčina hádky nebola bezprostredne známa.



Afganca by mali vo štvrtok predviesť pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho väzbe. Či ide o utečenca, úrady neoznámili.