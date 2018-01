Pátranie po malajzijskom boeingu sa obnoví v polovici januára

Americká spoločnosť Ocean Infinity ešte začiatkom augusta 2017 navrhla príbuzným obetí, že bude pátrať po lietadle letu MH370.

Kuala Lumpur 10. januára (TASR) - Malajzijská vláda a americká spoločnosť Ocean Infinity podpísali dohodu o obnovení pátrania po lietadle Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines, ktoré s 227 cestujúcimi a 12 členmi posádky zmizlo ešte 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Informovalo o tom v stredu malajzijské ministerstvo dopravy, uviedla BBC.



O súhlase malajzijskej vlády s ďalšími pokusmi o vypátranie zmiznutého lietadla informovali malajzijské médiá už počas víkendu. Pátracia loď vyslaná spoločnosťou Ocean Infinity sa do "zóny pátrania" vydala už minulý týždeň v utorok. Samotné pátranie sa začne v polovici januára. Oblasť, kde sa bude pátrať, má rozlohu 25.000 kilometrov štvorcových a nachádza sa severne od predchádzajúcej zóny pátracích operácií v južnej časti Indického oceánu.



Ocean Infinity sa zaoberá skúmaním morského dna a vykonáva pátranie vo veľkých hĺbkach, pričom využíva techniku schopnú pracovať v autonómnom režime. Spolupracuje tiež so súkromnými spoločnosťami a podieľa sa na výskumných projektoch. Avizovala, že svoje služby si bude účtovať jedine v prípade, že trup lietadla nájde.



Po troskách lietadla pátrali vyšetrovacie tímy z Austrálie, Číny a Malajzie. Akciu ukončili bez úspechu vlani v januári po 1046 dňoch.