Patten: Čínska intervencia Hongkongu by bola katastrofou

Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v utorok uviedla, že zotavenie sa mesta z demonštrácií môže trvať dlho.

Londýn 13. augusta (TASR) - Posledný britský guvernér Hongkongu Chris Patten v utorok varoval, že ak by Čína v tomto meste so špeciálnym štatútom zakročila, išlo by o katastrofu. Patten zároveň vyhlásil, že čínsky prezident Si Ťin-pching by sa mal usilovať o spájanie ľudí, informuje agentúra Reuters.



"Odkedy je Si Ťin-pching v úrade, proti disentu sa zasahuje všade, strana má kontrolu nad všetkým. Panuje sklamanie a hnev nad tým, že vláda odmieta poskytnúť akýkoľvek rozumný priestor, čo provokuje ešte viac násilia. To, čo je naozaj treba, je proces uzmierovania. Je to jediná cesta k mieru a stabilite Hongkongu," vyhlásil Patten.



Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v utorok uviedla, že zotavenie sa mesta z demonštrácií môže trvať dlho. Dodala, že bude zodpovedná za znovuvybudovanie jeho ekonomiky "po tom, ako násilie opadne".



Hongkong sa vrátil pod kontrolu Číny v roku 1997 s garanciou, že na základe princípu "jedna krajina, dva systémy" si mesto zachová vysoký stupeň autonómie, nezávislé súdnictvo a občianske slobody, ktoré nie sú povolené v pevninskej Číne.



Demonštrácie predstavujú najzávažnejšiu krízu Hongkongu od roku 2012, keď sa dostal k moci Si Ťin-pching. Protestujúci tvrdia, že bojujú proti rozkladu princípu "jednej krajiny, dvoch systémov".



Hongkonské demonštrácie a nepokoje nevykazujú znaky zoslabenia ani dva mesiace po tom, ako ich vyvolal kontroverzný návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Prodemokratickí demonštranti aj v utorok blokovali pasažierov v odletových bránach v niekoľkých častiach medzinárodného letiska v Hongkongu. Stalo sa tak deň po tom, ako vzhľadom na prítomnosť tisícov demonštrantov museli na tomto medzinárodnom letisku zrušiť všetky lety.



Patten (75) sa stal 28. a posledným guvernérom Hongkongu v júli 1992 a tento úrad zastával až do 30. júna 1997, keď Británia odovzdala mesto čínskej správe. Diplomat pri nástupe do guvernérskeho kresla dostal aj oficiálne čínske meno Pchang Ting-chung.