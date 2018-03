Paul McCartney bol na pochode v New Yorku proti zbraniam

Paul McCartney bol blízko miesta, kde zastrelili Lennona.

New York 25. marca (TASR) - Britský hudobník Paul McCartney, bývalý člen legendárnej skupiny Beatles, sa zúčastnil v sobotu na pochode v New Yorku blízko miesta, kde zastrelili jeho priateľa a kolegu Johna Lennona.



McCartney kráčal s ostatnými demonštrantmi na "Pochode za naše životy", kde žiadali prísnejšiu kontrolu strelných zbraní v USA.



Muzikant americkej spravodajskej televízii CNN povedal, že celá kauza je preňho dôležitá, lebo Johna Lennona stratil práve pri násilnom čine spáchanom strelnou zbraňou.



Bývalý člen Beatles, v tričku s nápisom "Môžeme skoncovať s násilím páchaným strelnými zbraňami", povedal novinárovi televízie CNN Jasonovi Carrollovi, že na pochod "jednoducho prišiel podporiť týchto ľudí".



"Neviem, či môžeme skoncovať s takýmto násilím. Ale to, čo urobiť môžeme, je prísť demonštrovať. A preto som tu," vysvetlil McCartney.



"Jedného z mojich najlepších priateľov zabili strelnou zbraňou práve tu v okolí," pokračoval McCartney a dodal: "Takže je to pre mňa dôležité."



Lennona, jedného zo štyroch členov svetoznámej skupiny Beatles, zastrelil v New Yorku pred 37 rokmi Mark Chapman.



Keď Lennon a jeho manželka Yoko Ono kráčali večer 8. decembra 1980 po newyorskej štvrti Manhattan, vrah vystrelil Lennonovi do chrbta päť nábojov a zabil ho.



Státisíce amerických tínedžerov a ich podporovateľov zareagovali na výzvu študentov, ktorí prežili strelecký útok zo 14. februára na strednej škole vo floridskom Parklande, a v sobotu sa zhromaždili v hlavnom meste Washington, ale aj v mnohých ďalších mestách po celých USA, aby takýmto nátlakom presadili prísnejšiu kontrolu strelných zbraní v krajine. Išlo o jeden z najväčších protestov mládeže od obdobia vietnamskej vojny, informovala tlačová agentúra AP.