Pchjongjang pozval Putina na návštevu KĽDR

Tokio 6. júna (TASR) - Pchjongjang pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na návštevu Severnej Kórey. Informovala o tom v stredu agentúra Kjódó s odvolaním sa na bývalého japonského zákonodarcu Munea Suzukiho, ktorý bol zaangažovaný do vývoja bilaterálnych japonsko-ruských vzťahov.



Suzuki pre novinárov v Moskve uviedol, že pozvánka bola Moskve predložená počas nedávnej návštevy ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova v KĽDR. Suzuki je považovaný za neoficiálneho poradcu japonského premiéra Šinzóa Abeho pre vzťahy s Ruskom a bol jedným z organizátorov bezvízových výletov pre Japoncov na južné Kurily.



Lavrov zavítal do KĽDR 31. mája, pričom viedol rozhovory so svojím severokórejským náprotivkom Ri Jong-hoom a stretol sa i s vodcom KĽDR Kim Čong-unom v Pchjongjangu. Návšteva sa uskutočnila dva týždne pred plánovaným summitom KĽDR a USA v Sinagapure.



Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov neskôr pre novinárov uviedol, že Lavrov tlmočil pozvanie zo strany Pchjongjangu po tom, ako Severná Kórea naznačila, že toto fórum by sa mohlo zrealizovať počas štvrtého Východného ekonomického fóra (EEF), ktoré sa má uskutočniť v ruskom meste Vladivostok v septembri.