Pedofilný škandál môže vážne uškodiť vládnej strane PiS v eurovoľbách

Nový dokumentárny film bratov Tomasza a Mareka Sekielských o pedofilných kňazoch bol zverejnený v sobotu 11. mája a pobúril katolícke Poľsko.

Varšava 16. mája (TASR) - Poľský dokumentárny film o pedofílii medzi kňazmi, ktorý šokoval pobožnú krajinu, môže vážne poškodiť šance vládnucich konzervatívcov v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Strana Právo a spravodlivosť (PiS) má totiž blízke vzťahy s katolíckou cirkvou, upozornil vo štvrtok poľský analytik Stanislaw Mocek v rozhovore s tlačovou agentúrou AFP.



V Poľsku sú pred voľbami do EP dve hlavné politické sily: konzervatívna, pravicová strana PiS a Európska koalícia, zoskupenie opozičných strán vedených liberálnou Občianskou platformou (PO). Obe sily dosahujú teraz v prieskumoch verejnej mienky veľmi tesné výsledky. Film však môže rozvrátiť túto vyrovnanosť a výrazne ovplyvniť výsledok volieb, upozornili pozorovatelia.



"Celá záležitosť môže 26. mája vo voľbách do europarlamentu nakloniť hlasy v prospech opozície," uviedol analytik Mocek.



Podľa neho PiS, ktorá je pri moci od roku 2015, môže draho zaplatiť za svoje blízke vzťahy s katolíckou cirkvou. "Táto symbióza vyhovovala obom stranám, až doteraz," dodal Mocek.



Má názov Tylko nie mów nikomu (Len to nikomu nehovor) a v sobotu sa objavil na platforme Youtube; aktuálne má už vyše 17 miliónov zhliadnutí. Podľa dvojhodinového dokumentu bolo zneužívanie, ktorého sa dopúšťali kňazi, údajne kryté cirkvou.



Skrytá kamera zachytáva obete, dnes dospelých ľudí, ako konfrontujú starších kňazov so zneužívaním, ktorým trpeli pred niekoľkými desaťročiami.



Miestne médiá sa takisto činia - prinášajú veľa opisov svedkov, vyjadrení a nových odhalení o sexuálnom zneužívaní detí kňazmi.



Poľskí biskupi sa dostali pod paľbu kritiky za to, že na prípady zneužívania dôrazne nereagovali. Objavili sa aj požiadavky na vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá by objasnila túto kauzu.



Mocek si myslí, že po tomto škandále môže byť rozhodujúca už strata jedného či dvoch percent hlasov strany PiS.



Katolícky teológ Stanislaw Obirek pôsobiaci vo Varšave povedal, že PiS aj zbor biskupov sú "v panike".



Je presvedčený, že budúcomesačná návšteva arcibiskupa Malty Charlesa Sciclunu, vatikánskeho experta na pedofíliu medzi kňazmi, môže vyústiť do série rezignácií poľských biskupov.



"Teraz prichádza Scicluna a jeho návšteva prinesie významné zmeny. Nebudú to kozmetické zmeny. Veľa biskupov odíde," povedal pre AFP bývalý jezuita.



Vládni konzervatívci nestrácajú čas a naprávajú škody. Už oznámili novú legislatívu, ktorá bude oveľa prísnejšie trestať "zvrhlé a nechutné" pedofilné činy, ako povedal premiér Mateusz Morawiecki. Tresty odňatia slobody za pedofíliu sa zvýšia na maximálnych 30 rokov a vek pre legálny, povolený sexuálny život sa zvýši z 15 na 16 rokov.



Návrh zákona už preskúmal parlament tejto členskej krajiny EÚ a platným zákonom by sa mal stať o niekoľko dní, keďže PiS má absolútnu väčšinu.