Pelosiová: Trump nebude mať prejav, kým nezačne vláda fungovať

Pelosiová urobila tento krok len niekoľko hodín po tom, čo ju Trump upovedomil, že plánuje na budúci utorok 29. januára predniesť prejav v Kongrese - v súlade s jej pôvodným pozvaním.

Washington 23. januára (TASR) - Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v stredu oficiálne odložila prejav prezidenta Donalda Trumpa o stave únie v Kongrese až dovtedy, kým vláda nezačne úplne fungovať. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Demokratická členka snemovne za štát Kalifornia v stredu v liste Trumpovi napísala, že demokratmi ovládaná dolná komora Kongresu neschváli požadované opatrenie, ktoré mu umožní z pôdy snemovne predniesť celoštátne vysielaný prejav.



Pelosiová urobila tento krok len niekoľko hodín po tom, čo ju Trump (takisto v liste) upovedomil, že plánuje na budúci utorok 29. januára predniesť prejav v Kongrese - v súlade s jej pôvodným pozvaním.



Najnovší krok Pelosiovej znamená, že Biely dom bude musieť vymyslieť pre prejav náhradný plán. V televízii vysielaný príhovor je pritom pre prezidenta jednou z najlepších príležitostí, keď môže verejnosti detailne vysvetliť svoje zámery.



Predsedníčka dolnej komory Kongresu a demokratická rivalka Trumpa uviedla: "Teším sa, že vás v snemovni privítam v termíne prejavu, ktorý si vzájomne dohodneme, a to vtedy, keď už bude vláda fungovať."



V Spojených štátoch trvá už 33 dní shutdown, teda čiastočné zastavenie financovania federálnych inštitúcií. Shutdown postihol federálnu vládu preto, že Trumpovi republikáni majú s Pelosiovej demokratmi spor okolo financovania plotu na hranici USA s Mexikom.



Podľa Pelosiovej zaručiť bezpečnosť počas prejavu o stave únie v Kongrese bude práve pre shutdown problematické.



Pelosiová už skôr uviedla, že prezident by mal zvažovať prednesenie prejavu z nejakého iného miesta, ale navrhla napríklad aj to, aby Trump predložil prejav Kongresu v písomnej podobe.