Pelosiová ubezpečovala európskych partnerov o transatlantickom pute

Americká delegácia sa cez víkend zúčastnila na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii a odtiaľ odcestovala do Bruselu na rozhovory s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Brusel 19. februára (TASR) - Delegácia zástupcov USA, vedená predsedníčkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou, sa v utorok v Bruseli snažila znovu uistiť partnerov z Európskej únie a NATO, že Spojené štáty zostávajú oddaným partnerom aj v čase, keď prezident Donald Trump tieto vzťahy spochybňuje. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Delegácia zložená so zástupcov oboch hlavných amerických politických strán, ktorú tvorilo približne desať percent členov Kongresu USA, "chce ubezpečiť o našej vernosti transatlantickej aliancii, našej vernosti NATO, našej úcte voči Európskej únii a našej schopnosti aj túžbe pracovať so všetkými spoločne", vyhlásila Pelosiová.



Americká delegácia sa cez víkend zúčastnila na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii a odtiaľ odcestovala do Bruselu na rozhovory s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, šéfkou zahraničnej politiky EÚ Federicou Mogheriniovou a belgickým premiérom Charlesom Michelom.



Stretnutie s Junckerom v pondelok sa dotklo "mnohých stránok globálnej agendy, kde podľa nášho presvedčenia majú EÚ a USA veľa spoločného", oznámil Junckerov hovorca Margaritis Schinas.



"Vieme, že budúcnosť Ameriky a Európy je prepletená," uviedol Elliot Engel, predseda výboru pre zahraničné záležitosti v americkej Snemovni reprezentantov, teda dolnej komore Kongresu. "Tak ako v rodine aj medzi nami sú kolísavé nálady a nezhody..., ale sme tá istá rodina," dodal Engel.



Medzitým sa kongresman Gerry Connelly poďakoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za to, že "nás dal dohromady" a že sme sa tak aspoň ubezpečili o vyznávaní západných liberálnych hodnôt. Connelly zároveň zdôraznil "plnokrvnú, nespornú" oddanosť Spojených štátov voči kolektívnej bezpečnosti a spomínaným hodnotám.



Trump spochybnil význam NATO a nahneval európskych partnerov svojimi rozhodnutiami v záležitostiach obchodu, diplomacie a bezpečnosti, napríklad zvýšením ciel na kovy, odstúpením USA od iránskej jadrovej dohody a rozhodnutím odstúpiť aj od zmluvy o jadrových zbraniach (INF) s Ruskom.