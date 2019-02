Pence: Európski spojenci USA by mali odstúpiť od dohody s Iránom

Pence vystúpil na medzinárodnej konferencii o Blízkom východe, ktorú vo Varšave zorganizovali Spojené štáty a Poľsko.

Varšava 14. februára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence vyzval vo štvrtok európskych spojencov USA, aby sa pridali k Washingtonu a odstúpili od tzv. jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Podľa jeho slov by mali tiež zastaviť aktivity zamerané na vyhnutie sa americkým sankciám, informovali agentúry AP a AFP.



Pence vystúpil na medzinárodnej konferencii o Blízkom východe, ktorú vo Varšave zorganizovali Spojené štáty a Poľsko. Irán obvinil z toho, že je najväčším podporovateľom terorizmu na svete, pričom varoval pred uvalením ďalších sankcií USA voči Teheránu.



Viceprezident USA odsúdil Irán ako "najväčšiu hrozbu pre mier a bezpečnosť ne Blízkom východe" a obvinil režim v Teheráne, že v rámci svojich regionálnych ambícií pripravuje "nový holokaust".



Pence kritizoval aj novú iniciatívu Francúzska, Nemecka a Británie v podobe osobitného finančného mechanizmu, ktorý má umožniť európskym firmám podnikajúcim v Iráne vyhnúť sa americkým sankciám. USA opätovne zaviedli prísne sankčné opatrenia voči islamskej republike po tom, ako prezident Donald Trump vlani odstúpil od jadrovej dohody, uzavretej svetovými veľmocami s Iránom v roku 2015.



"Je to nerozumný krok, ktorý len posilní Irán, oslabí EÚ a ešte viac vzdiali Európu a Spojené štáty," povedal Pence. "Nastal čas, aby naši európski partneri odstúpili od jadrovej dohody s Iránom a pridali sa k nám v ekonomickom a diplomatickom tlaku, potrebnom na to, aby obyvatelia Iránu, región a svet dostali mier, bezpečnosť a slobodu, ktorú si zaslúžia," dodal.



V čase, keď Irán oslavuje 40. výročie tzv. islamskej revolúcie, pri ktorej zvrhli proamerického šacha, Pence potvrdil stratégiu maximálneho tlaku na Teherán, aj keď výslovne nevyzval na zmenu režimu.



"Keď iránske hospodárstvo naďalej upadá, keď obyvatelia Iránu vychádzajú do ulíc, musia krajiny milujúce slobodu držať spolu a hnať iránsky režim na zodpovednosť za zlo a násilie, ktoré spôsobil vlastnému ľudu, regiónu a širšiemu svetu," dodal Pence s tým, že americké sankcie "sa ešte sprísnia", pokiaľ Irán "nezmení svoje nebezpečné a destabilizujúce správanie".



Medzinárodnú konferenciu o Blízkom východe vo Varšave zorganizovali USA a Poľsko, podľa ktorých je zameraná na podporu mieru a bezpečnosti v tomto regióne. Zdá sa však, že jej cieľom je skôr snaha izolovať Irán, domnieva sa AP.



Na podujatie nepozvali zástupcov Teheránu, ktorý konferenciu odsúdil ako protiiránsky "cirkus" Spojených štátov. Nezúčastňujú sa na ňom ani Rusko a Čína, pričom Francúzsko a Nemecko vzhľadom na odlišné názory na Irán, ako má Washington, neposlali do Varšavy svojich šéfov diplomacií.



Európska únia zotrváva na postoji, že dohoda obmedzujúca iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií funguje, pričom podľa európskych diplomatov Teherán nie je jediným problematickým aktérom v regióne.