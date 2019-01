M. Pence: Kalifát Islamského štátu sa rozpadol

V prejave na ministerstve zahraničných vecí USA bránil rozhodnutie šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa stiahnuť 2000 vojakov zo Sýrie, ktoré bolo podľa kritikov predčasné.

Washington 16. januára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence v stredu vyhlásil, že kalifát Islamského štátu (IS) "sa rozpadol" a táto militantná sieť "bola porazená".



Agentúra AP pripomína, že Pence sa takto vyjadril krátko po vyhlásení americkej armády, že pri útoku na hliadku v Sýrii zahynuli v stredu aj vojaci USA. Nie je oficiálne známe, koľkí americkí vojaci prišli o život pri výbuchu v meste Manbidž. Agentúra Reuters uviedla s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA, že zahynuli štyria americkí vojaci a ďalší traja pri explózii utrpeli zranenia. Podľa agentúry ide o najkrvavejší útok na americké sily, odkedy sa v roku 2015 rozmiestnili v Sýrii.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že pri tomto útoku zahynuli dvaja americkí vojaci, deväť sýrskych civilistov a päť príslušníkov Sýrskych demokratických síl (SDF), vojenských oddielov podporovaných Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS.



K útoku sa prihlásili extrémisti z IS. "Samovražedný útok uskutočnený pomocou výbušnej vesty zasiahol hliadku medzinárodnej koalície v meste Manbidž," uviedla na sociálnej sieti tlačová agentúra Amák, napojená na túto džihádistickú teroristickú organizáciu.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že explózia, pri ktorej prišli o život americkí vojaci, mohla mať za cieľ odradiť USA od úmyslu stiahnuť svojich vojakov. Podľa Erdogana sa však zdá, že Trump je odhodlaný k stiahnutiu vojakov a od svojho rozhodnutia neodstúpi.