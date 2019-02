USA o Venezuele: Do úvahy pripadajú všetky možnosti

Pence vyzval regionálnych partnerov, aby zmrazili ropné aktíva kontrolované Madurom a previedli tržby Guaidóovi.

Bogota 25. februára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence opäť v pondelok zopakoval postoj USA, že sa nedá vylúčiť vojenský zásah, ktorý by zbavil moci venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dúfame v pokojný prechod k demokracii. Avšak prezident (Donald) Trump to dal jasne najavo: do úvahy pripadajú všetky možnosti," uviedol Pence po stretnutí s venezuelským opozičným lídrom Juanom Guaidóom na stretnutí tzv. limskej skupiny v kolumbijskej Bogote. Limskú skupinu tvorí 13 latinskoamerických krajín a Kanada.



Pence vyzval regionálnych partnerov, aby zmrazili ropné aktíva kontrolované Madurom a previedli tržby Guaidóovi. Jemu povedal, že Trump ho podporuje "na 100 percent". Guaidó varoval pred zhovievavým prístupom k Madurovi, ktorý by mohol znamenať "hrozbu pre celú Ameriku".



Kolumbijský prezident Iván Duque vyzval regionálnych lídrov na vytvorenie "silnejšieho a účinnejšieho" kruhu okolo Madura, aby umožnili presun moci "požadovaný venezuelským ľudom".



USA uvalili v pondelok sankcie na guvernérov štyroch venezuelských štátov podporujúcich Madura za to, že bránia prísunu dodávok humanitárnej pomoci do krajiny.



Rozhodnutie prišlo po víkende krvavých zrážok na venezuelských hraniciach, kde bezpečnostné zložky odrazili pokusy prívržencov opozičného lídra Guaidóa previezť cez hranice dodávky potravín a liekov poskytnutých Spojenými štátmi. Štyria ľudia prišli o život a stovky ďalších utrpeli pri násilnostiach zranenia.



Spojené štáty tiež v pondelok požiadali o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré by sa zaoberalo situáciou vo Venezuele. Podľa diplomatov sa očakáva, že verejné zasadnutie sa bude konať v utorok.



Európska únia vyzvala v pondelok svet, aby zabránil vojenskému zásahu vo Venezuele. "Musíme zabrániť vojenskému zásahu," povedala pred novinármi Maja Kocijančičová, hovorkyňa šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej.



"Z nášho pohľadu je celkom zrejmé to, že potrebujeme mierové politické a demokratické riešenie krízy, ku ktorému prispeje aj Venezuela," dodala Kocijančičová.