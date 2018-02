Pence: Politika Washingtonu a Soulu voči Severnej Kórei sa nemení

Analytici tvrdia, že rozhodnutie Severnej Kórey vyslať Kim Jo-džong na olympijské hry ukazuje snahu vymaniť sa z diplomatickej izolácie a tlaku zlepšením vzťahov so Soulom.

Soul 11. februára (TASR) - Spojené štáty a Južná Kórea sa naďalej zhodujú, pokiaľ ide o ich politiku voči Severnej Kórei, bez ohľadu na terajšie náznaky oteplenia vo vzťahoch medzi Soulom a Pchjongjangom. Americký viceprezident Mike Pence to povedal v sobotu na záver svojej návštevy Južnej Kórey, kam pricestovala pri príležitosti otvorenia zimných olympijských hier aj severokórejská delegácia.



Vyjadril sa tak po krátkom rokovaní s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktorému predtým sestra severokórejského vodcu Kim Jo-džong odovzdala pozvanie na návštevu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).



Pence, ktorého citovali agentúry DPA a AP, po stretnutí uviedol, že s Munom sa zhodol na "potrebe pokračovať v izolovaní Severnej Kórey ekonomicky i diplomaticky, pokým sa nevzdá svojho jadrového programu a programu balistických rakiet". Dodal, že najvyšší predstaviteľ Južnej Kórey ho informoval o schôdzke so severokórejskou delegáciou, na čo sa vzájomne ubezpečili, že budú naďalej "koordinovane pracovať na tom, aby vyvinuli maximálny ekonomický a diplomatický nátlak" na Pchjongjang.



Kim Jo-džong, sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, odovzdala v sobotu prezidentovi Južnej Kórey pozvanie na návštevu, ktorá by sa mala uskutočniť v čo najskoršom termíne. Mun Če-in na to reagoval slovami, že treba "vytvoriť podmienky, aby sa to stalo", čo podľa agentúry Reuters nasvedčuje tomu, že pozvanie prijal.



V prípade, že sa najvyšší predstavitelia Severnej a Južnej Kórey naozaj stretnú, pôjde o prvú takúto udalosť po viac ako desiatich rokoch.



Analytici tvrdia, že rozhodnutie Severnej Kórey vyslať Kim Jo-džong na olympijské hry ukazuje snahu vymaniť sa z diplomatickej izolácie a tlaku zlepšením vzťahov so Soulom. Na otváracom ceremoniáli kráčali severokórejskí športovci spolu s juhokórejskými pod spoločnou modro-bielou vlajkou "zjednotenia".



Americký viceprezident Mike Pence a sestra severokórejského vodcu sedeli na piatkovom otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier len niekoľko desiatok centimetrov od seba, ale nekomunikovali spolu.



Pence viedol na úvodnom ceremoniáli olympiády delegáciu Spojených štátov a počas svojej návštevy v Južnej Kórei sa snažil zbrzdiť súčasné otepľovanie vzťahov medzi oboma Kóreami, uviedla agentúra AP.