Pence: USA plánujú do 5 rokov znovu vyslať astronautov na Mesiac

Riaditeľ NASA Jim Bridenstine nedávno povedal, že prvý človek, ktorý od roku 1972 vstúpi na povrch Mesiaca, bude žena.

Washington 26. marca (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence v utorok oznámil, že Spojené štáty plánujú do piatich rokov opäť vyslať astronautov na Mesiac a ako prvá z nich by na povrch prirodzeného satelitu Zeme mala vstúpiť žena. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyjadrím sa jasne, prvá žena a ďalší muž na Mesiaci budú obaja americkí astronauti vynesení americkými raketami z amerického územia," povedal Pence v prejave v meste Huntsville v štáte Alabama na juhovýchode krajiny.



Prvá misia na Mesiac s ľudskou posádkou po viac ako polstoročí je naplánovaná na rok 2028. Program však podľa AFP postihli nepríjemné zdržania pri vývoji novej ťažkej nosnej rakety (SLS), ktorej prvý let bol nedávno odložený na rok 2021.



Pence vo svojom prejave kritizoval "byrokratickú nečinnosť" a "paralýzu v dôsledku analýzy" a dožadoval sa u Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) "nového prístupu". Pohrozil použitím komerčne dostupných systémov na štart rakiet v prípade, že NASA nebude včas pripravená.



"Ak sú komerčné rakety jediný spôsob, ako dostať amerických astronautov na Mesiac v najbližších piatich rokoch, tak to budú komerčné rakety," povedal a zdôraznil, že zlyhanie, pokiaľ ide o cieľ dostať Američanov v priebehu piatich rokov na Mesiac, nie je medzi možnosťami.



Riaditeľ NASA Jim Bridenstine nedávno povedal, že prvý človek, ktorý od roku 1972 vstúpi na povrch Mesiaca, bude žena.



Členovia posádky letu Apollo 11 vstúpili 20. júla 1969 ako prví ľudia v histórii na mesačný povrch. Celkovo sa americkým astronautom podarilo v rámci programu Apollo pristáť na Mesiaci päťkrát. Apollo 13 sa muselo vrátiť predčasne pre explóziu kyslíkového zásobníka. Program uzavrel let Apollo 17 v decembri 1972.