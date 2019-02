Peniaze na humanitárnu pomoc Jemenu sa môžu minúť do šiestich týždňov

Približne desať miliónov ľudí je iba krok od hladomoru, ako uvádza OSN.

New York 19. februára (TASR) - Humanitárnym organizáciám dochádzajú peniaze na financovanie pomoci v Jemene a očakávajú, že sa im prostriedky minú do konca marca. V utorok to oznámil šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock.



OSN odhaduje, že uskutočnenie všetkých programov na záchranu a ochranu životov si vyžaduje vyše štyri miliardy dolárov. Uvádza sa to v pláne pomoci OSN, zverejnenom v utorok.



Lowcock uviedol Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku, že financovanie sa rýchlo stáva najväčším problémom humanitárnej operácie - je to najväčšia humanitárna operácia na svete.



Jemenská mena znovu stráca hodnotu, keďže vplyv devízovej intervencie Saudskej Arábie z konca roka 2018 už slabne. Dôsledkom je, že ceny potravín narastajú, čo zhoršuje humanitárnu krízu, vysvetlil podľa tlačovej agentúry DPA Lowcock.



Problémy s doručením pomoci ľuďom v núdzi sú "skľučujúce", ale zvládnuteľné, na rozdiel od problémov súvisiacich s financiami, dodal Lowcock.



"Bez dostatočnej sumy peňazí sa humanitárna operácia zastaví práve v čase, keď bude väčší počet ľudí potrebovať pomoc viac, než kedykoľvek predtým," upozornil Lowcock.



Generálny tajomník OSN António Guterres zvoláva na 26. februára do Ženevy darcovskú konferenciu.



Jemen, jedna z najchudobnejších krajín arabského sveta, zažíva od konca roka 2014 ničivý mocenský boj medzi vládou, podporovanou Saudskou Arábiou, a šiitskými povstalcami húsíami, ktorým pomáha Irán.



Približne desať miliónov ľudí je iba krok od hladomoru, ako uvádza OSN.



Konflikt viedol k úteku obyvateľov zo svojich domovov, k potravinovej neistote a epidémiám cholery a záškrtu po celej krajine, ako aj k poškodeniu zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry.