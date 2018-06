Pentagón chce deti prisťahovalcov ubytovať na vojenských základniach

Oznámenie Pentagónu nasledovalo po tom, ako prezident USA Donald Trump v stredu podpísal vykonávacie nariadenie, ktoré udrží rodiny migrantov pokope aj po prechode cez hranice USA s Mexikom.

Washington 22. júna (TASR) - Americké ministerstvo obrany má plán, ktorý spočíva v ubytovaní asi 20.000 detí prisťahovalcov, ktorí boli zadržaní pri pokuse o nelegálne prekročenie hranice s Mexikom, na štyroch amerických vojenských základniach. Informoval o tom v piatok denník New York Times (NYT).



Týchto asi 20.000 lôžok by malo vzniknúť na základniach v štátoch Texas a Arkansas a majú byť určené pre deti z cudziny bez sprievodu. Uviedol to hovorca Pentagónu Michael Andrews.



Iné zainteresované ministerstvá však zatiaľ zverejňujú navzájom si protirečiace vysvetlenia o tom, ako a kým sa budú tieto prístrešky využívať.



Podľa NYT tak zatiaľ nie je jasné, či sa tento variant riešenia bude týkať aj rodičov detí z rodín prisťahovalcov, ktoré boli zadržané na hranici s Mexikom pri pokuse dostať sa do USA.



Biely dom, ministerstvá obrany a zdravotníctva a sociálne služby vo štvrtok deklarovali, že nemôžu poskytnúť podrobnosti.



Oznámenie Pentagónu nasledovalo po tom, ako prezident USA Donald Trump v stredu podpísal vykonávacie nariadenie, ktoré udrží rodiny migrantov pokope aj po prechode cez hranice USA s Mexikom. Dodal však, že v USA naďalej v platnosti ostáva politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii. Politika nulovej tolerancie znamená, že každého, koho chytia pri nelegálnom prekročení hraníc Spojených štátov, trestne stíhajú.



"Budeme mať silné hranice a rodiny udržíme pokope," povedal podľa agentúry DPA Trump v Bielom dome s tým, že nerád vidí, keď sú deti oddeľované od svojich rodičov. "Budeme mať veľa šťastných ľudí," povedal pri podpisovaní zmieneného nariadenia.



Demokrati podľa NYT spochybňujú realizovateľnosť plánu o vytvorení 20.000 miest na základniach. Americká expertka pre otázky migrácie Michelle Branéová, riaditeľka pre otázky práv prisťahovalcov pri komisii pre utečenky, upozornila, že spomínaný návrh je "ďalší príklad toho, že táto administratíva robí takéto veľké, odvážne politické vyhlásenia bez toho, aby mala plán, ako ich implementovať."