Pentagón: Politika USA v boji proti Islamskému štátu v Sýrii sa nemení

Trump v posledných dňoch viackrát vyhlásil, že boj proti extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii sa už takmer skončil a rád by stiahol amerických vojakov naspäť do vlasti.

Washington 6. apríla (TASR) - Riaditeľ Zboru náčelníkov štábov v Pentagóne Kenneth McKenzie vo štvrtok vyhlásil, že prístup americkej armády k boju proti militantom Islamského štátu (IS) v Sýrii zostáva rovnaký - taký je výsledok tohtotýždňových diskusií s prezidentom Donaldom Trumpom.



"Vždy sme vedeli, že keď dospejeme na koniec svojej misie proti IS v Sýrii, prispôsobíme formu našej prítomnosti v krajine tamojšej situácii, takže v tomto zmysle sa vlastne nič nezmenilo," povedal generálporučík námornej pechoty McKenzie na brífingu v Pentagóne, teda na ministerstve obrany USA.



Trump v posledných dňoch viackrát vyhlásil, že boj proti extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii sa už takmer skončil a rád by stiahol amerických vojakov naspäť do vlasti, pripomenula vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.



Trump napríklad v utorok, keď sa stretol s národnobezpečnostným tímom, avizoval "veľmi rýchle" prijatie rozhodnutia ohľadne vojenskej prítomnosti USA v Sýrii. Dodal, že hlavnou úlohou amerických vojakov bolo zvrhnúť a poraziť IS, čo sa už "takmer" podarilo splniť. Niektorí z vojenských poradcov prezidenta sa však vyjadrili, že Američania by mali zostať v Sýrii a Iraku až do konečnej porážky IS. Cieľom by bolo eliminovať "malé" skupiny militantov IS, ktorých americké sily "ešte nevykorenili".