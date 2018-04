Pentagón: Proti trom cieľom v Sýrii bolo použitých 105 zbraní

Hovorkyňa Pentagónu Dana Whiteová vyhlásila, že USA so spojencami úspešne zasiahli každý cieľ.

Washington 14. apríla (TASR) - Americké ministerstvo obrany v vyhlásilo, že sýrska protivzdušná obrana neodklonila žiadnu z rakiet, ktoré v sobotu vystrelili na Sýriu USA, Británia a Francúzsko. Informovala o tom agentúra AP.



Zástupca vedenia generálneho štábu armády USA generálporučík Kenneth McKenzie v Pentagóne uviedol, že proti trom cieľom v Sýrii bolo použitých 105 "zbraní". Doplnil, že sýrska protivzdušná obrana nezachytila "žiadne z našich lietadiel alebo rakiet zapojených do tejto operácie". Vzdušné útoky podľa neho zasiahli "srdce sýrskeho programu chemických zbraní".



Pokiaľ ide o ruské systémy protivzdušnej obrany v Sýrii, podľa McKenzieho neexistuje náznak, že by boli v pohotovosti.



McKenzie dodal, že o civilných obetiach správy nie sú.



Hovorkyňa Pentagónu Dana Whiteová vyhlásila, že USA so spojencami "úspešne zasiahli každý cieľ". Účelom útokov bolo podľa nej "ochromiť schopnosť Sýrie používať v budúcnosti chemické zbrane".



Whiteová taktiež uviedla, že v súvislosti s útokom na Sýriu Rusko spustilo "dezinformačnú kampaň. "Za uplynulých 24 hodín došlo k 2000-percentnému nárastu ruských trolov," dodala.