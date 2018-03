Pentagón odmieta, že schéma látky novičok bola zverejnená v USA

Na bývalého agenta Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze.

Washington 27. marca (TASR) - Ministerstvo obrany USA sa nezaoberalo vývojom nervovoparalytickej látky novičok, ktorá bola podľa Británie zrejme použitá pri otrave bývalého agenta ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Pre agentúru TASS to v pondelok vyhlásila predstaviteľka Pentagónu Michelle Baldanzová. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenie vedúceho chemicko-analytického laboratória ruského ministerstva obrany Igora Rybaľčenka, ktorý tvrdí, že schéma látky novičok bola v USA zverejnená ešte v roku 1998.



"Toto vyhlásenie je absurdné," uviedla Baldanzová, ktorá dodala, že akékoľvek dohady o tom, že Pentagón sa podieľal na vývoji a výrobe tejto látky, sú "absolútne lživé a urážlivé".



Rybaľčenko v nedeľu v rozhovore pre televíziu Rossija 1 uviedol, že v roku 1998 pri štúdiu ďalšej verzie spektrálnej knižnice amerického Národného úradu pre normalizáciu "sme objavili látku, ktorá nás zaujala, pretože to bola fosforoorganická zlúčenina". "Pochopili sme, že bude mať silný smrtiaci účinok. Teraz sa ukazuje, usudzujúc podľa názvu tejto látky, že to bol presne on - novičok A234. Je tu".



Na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.



Británia v reakcii prijala sériu opatrení proti Rusku, medzi ktorými bolo aj vyhostenie skupiny ruských diplomatov. Na znak solidarity s Londýnom v pondelok celý rad členských štátov EÚ, ako aj Ukrajina, USA, Kanada a Austrália oznámili, že tiež vyhostia ruských diplomatov. Rusko už medzičasom avizovalo, že tento akt nezostane bez odpovede.