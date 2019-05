Pentagón: Severná Kórea vo štvrtok odpálila balistické strely

KĽDR vo štvrtok odpálila do Japonského mora dve strely. Bezprostredne nebolo jasné, o aké strely išlo, teda či Severná Kórea porušila zákaz používania balistických raketových technológií.

Washington 10. mája (TASR) - Pentagón dospel k záveru, že Severná Kórea vo štvrtok odpálila balistické strely. Takéto počínanie jej pritom zakazujú viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, informovala v piatok agentúra Jonhap.



Juhokórejská armáda uviedla len to, že zrejme išlo o dve rakety krátkeho doletu. Pentagón však vo svojej analýze dospel k záveru, že išlo o balistické strely.



"Severná Kórea 9. mája... skúšobne odpálila viaceré balistické rakety z lokality na severozápade KĽDR," uviedol v štvrtkovom vyhlásení hovorca Pentagónu Dave Eastburn.



Strely boli podľa neho odpálené smerom na východ, preleteli viac ako 300 kilometrov a dopadli do mora.



Stalo sa tak päť dní po tom, ako Severná Kórea odpálila strely krátkeho doletu taktiež smerom do Japonského mora.



Vlani nevykonala KĽDR žiadne raketové ani jadrové testy a severokórejský vodca Kim Čong-un uskutočnil počas roka 2018 historické summity s lídrami Spojených štátov a Južnej Kórey.



Nové raketové testy podľa analytikov zrejme vyjadrujú frustráciu Pchjongjangu zo súčasného pozastavenia rokovaní s Washingtonom o denuklearizácii Kórejského polostrova, od ktorých si KĽDR sľubuje zrušenie sankcií. Druhý summit prezidenta USA Donalda Trumpa so severokórejským vodcom sa vo februári 2019 vo vietnamskom Hanoji skončil predčasne a bez dohody.



Trump v reakcii na štvrtkové odpálenie severokórejských rakiet vyhlásil, že KĽDR nie je momentálne pripravená na rokovania.