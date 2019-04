Exprezident García sa postrelil do hlavy, keď ho prišli zatknúť

García čelí vyšetrovaniu v prípade úplatkov, ktoré boli údajne vyplatené počas výstavby limského metra v rokoch 2006 - 2011, keď bol tento politik pri moci.

Lima 17. apríla (TASR) - Bývalý peruánsky prezident Alan García sa postrelil v stredu do hlavy vo svojom dome v Lime, keď sa ho polícia chystala zatknúť v súvislosti s rozsiahlou korupčnou kauzou. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na Garcíovho právnika a predstaviteľov jednej z miestnych nemocníc.



"Dnes ráno sa stala poľutovaniahodná nehoda: (ex-) prezident sa rozhodol postreliť," povedal jeho právnik Erasmo Reyna novinárom pred Úrazovou nemocnicou Casimira Ullou v Lime. Politik vo veku 69 rokov tam podstúpil chirurgický zákrok po tom, ako podľa zverejneného vyhlásenia utrpel "strelné poranenie hlavy".



Podľa údajov tlačovej agentúry AP bol na Garcíu vydaný zatykač v súvislosti s podozrením, že prijal nezákonnú platbu od brazílskeho stavebného koncernu Odebrecht. Exprezident prijatie takýchto peňazí popiera.



García čelí vyšetrovaniu v prípade úplatkov, ktoré boli údajne vyplatené počas výstavby limského metra v rokoch 2006 - 2011, keď bol tento politik pri moci.



Okolo koncernu Odebrecht sa odvíja v súčasnosti najväčší korupčný škandál Latinskej Ameriky, pripomenula AP. V dohode o vine a treste s ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov táto firma v roku 2016 priznala, že vyplatila skorumpovaným predstaviteľom v rôznych častiach Latinskej Ameriky takmer 800 miliónov dolárov výmenou za významné zákazky v oblasti infraštruktúry.