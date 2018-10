Peruánsky súd zrušil milosť pre Fujimoriho, musí sa vrátiť do väzby

A. Fujimori bol prezidentom Peru v rokoch 1990-2000.

Lima 3. októbra (TASR) - Peruánsky najvyšší súd anuloval v stredu omilostenie exprezidenta Alberta Fujimoriho zo zdravotných dôvodov a prikázal mu návrat do výkonu trestu, píše agentúra AP.



Bývalý peruánsky prezident Pedro Pablo Kuczynski udelil Fujimorimu milosť z "humanitárnych dôvodov" vlani na Štedrý večer. Odporcovia však tvrdia, že to bol iba krok, ako si získať opozíciu a prežiť hlasovanie o impeachmente.



Súd v stredu rozhodol, že milosť bola Fujimorimu udelená protizákonne. Príslušné orgány okamžite nariadili zatknutie 80-ročného exprezidenta a jeho vzatie do väzenia, aby si tam odpykal zostávajúcu časť z 25-ročného trestu.



Exprezidenta v minulosti odsúdili za podiel na vraždách 25 ľudí počas jeho desať rokov trvajúcej vlády, ktorá sa skončila v roku 2000. Fujimoriho priaznivci tvrdia, že očistil krajinu od maoistckých povstalcov, odporcovia ho obviňujú, že umožnil porušovanie ľudských práv.



Fujimori bol prezidentom Peru v rokoch 1990-2000. Počas svojho pôsobenia sa mu takmer úplne podarilo zlikvidovať maoistickú povstaleckú skupinu Svetlý chodník, ktorá krajinu terorizovala mnoho rokov. V roku 2009 ho súd usvedčil z porušovania ľudských práv v prípade zabitia 25 civilistov vládnymi eskadrami smrti a vymeral mu 25-ročný trest.