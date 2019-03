Peruánskeho exprezidenta Toledu nakrátko zatkli v USA pre opitosť

Toledu (73) prepustili v pondelok ráno, informovala Rosemerry Blankswadeová, hovorkyňa šerifa kalifornského okresu San Mateo.

Los Angeles 19. marca (TASR) - Bývalého peruánskeho prezidenta Alejandra Toledu vzali v americkom štáte Kalifornia nakrátko do väzby za to, že bol na verejnosti opitý. S odvolaním sa vyjadrenie tamojšej polície o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Toledu (73) zatkli po tom, ako sa v nedeľu opil v reštaurácii Palo Alto. Nasledovnú noc strávil vo väzenskej cele. Prepustili ho v pondelok ráno, informovala Rosemerry Blankswadeová, hovorkyňa šerifa kalifornského okresu San Mateo.



Toledo bol peruánskym prezidentom v rokoch 2001-06.



Momentálne mu hrozí, že ho pre obvinenia z korupcie vydajú zo Spojených štátov. V Peru je totiž podozrivý z toho, že počas svojej vlády prijal úplatky od brazílskej stavebnej spoločnosti Odebrecht. Ísť malo celkovo o 20 miliónov dolárov za pridelenie štátnej zákazky na výstavbu diaľnice spájajúcej Brazíliu s peruánskym pobrežím.



Blankswadeová informovala, že Toleda po tomto krátkom zatknutí do Peru nevydajú. O zadržaní exprezidenta v Kalifornii informovalo aj peruánske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré však taktiež uviedlo, že táto kauza "nijako nesúvisí s prebiehajúcim vydávacím procesom".