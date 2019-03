Perzský nový rok 1398 oslavuje 300 miliónov ľudí

Rok 1398 podľa iránskeho kalendára privítali ľudia v krajinách ako Irán, Tadžikistan, Turecko, Irak, Rusko či India, ako aj v diaspórach po celom svete, napríklad aj v Británii

Teherán 21. marca (TASR) - Asi 300 miliónov ľudí po celom svete slávi vo štvrtok perzský Nový rok - Novrúz.



Rok 1398 podľa iránskeho kalendára privítali ľudia v krajinách ako Irán, Tadžikistan, Turecko, Irak, Rusko či India, ako aj v diaspórach po celom svete, napríklad aj v Británii, informovala britská spravodajská spoločnosť BBC.



Súčasťou osláv je hostina, na ktorej nesmie chýbať sedem potravín, ktorých názov sa v perzštine začína na písmeno S.



Na stole tak musí byť miska s vyklíčenou obilninou alebo strukovinou, sladká kaša, sušené olivy na znak múdrosti, jablko ako symbol zdravia, cesnak na znak sily a povzbudenia, bobuľky korenia sumak predstavujúceho trpezlivosť a toleranciu, miska s octom ako symbol čistoty. Na stole by mala byť aj minca, aby rodine nechýbali peniaze, zrkadlo ako symbol svetla a sviečka za každého člena rodiny.



Perzský Nový rok je starobylým sviatkom, ktorý sa začína dňom jarnej rovnodennosti a slávi sa niekoľko dní - zvyčajne 13. Spája sa so starovekými zoroastrickými tradíciami a jeho počiatky sa datujú do obdobia okolo roku 1700 pred n.l. Od roku 2009 je Novrúz zapísaný na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.