Peskov: Dohoda o schôdzke lídrov Ruska a KĽDR zatiaľ neexistuje

Putin v minulosti uviedol, že Kim dostal pozvanie na návštevu Ruska.

Moskva 4. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok odmietol komentovať medializované informácie o možnom stretnutí lídrov Ruska a Severnej Kórei, ktoré sa údajne má konať na jar tohto roku v Buriatskej republike ležiacej pri hraniciach s Mongolskom.



Peskov podľa agentúry Interfax dodal, že jasná dohoda o stretnutí Vladimira Putina a Kim Čong-una neexistuje.



Putin v minulosti uviedol, že Kim dostal pozvanie na návštevu Ruska. Do konca roku 2018 sa dokonca posudzovalo niekoľko variantov tejto schôdzky vrátane jej konania v rámci Východného ekonomického fóra, ktoré prebehlo začiatkom septembra 2018 vo Vladivostoku. Schôdzku lídrov sa však nepodarilo dohodnúť. Ruské vedenie podľa Interfaxu prízvukuje, že je pripravené prijať vodcu KĽDR "kedykoľvek sa mu to bude hodiť".



Peskov reagoval na správu vydanú v pondelok agentúrou Interfax, ktorá s odvolaním sa na informované ruské vládne zdroje napísala, že schôdzka Kima s Putinom sa uskutoční na jar tohto roku v buriatskej metropole Ulan-Ude.



Zdroj pripomenul, že toto mesto už bolo miestom summitu Ruska a Severnej Kórey, keď tam koncom augusta 2011 vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev rokoval so severokórejským vodcom Kim Čong-ilom, otcom Kim Čong-una.



Ich stretnutie sa konalo v uzavretom vojenskom areáli pri Ulan-Ude. Kim pricestoval do Buriatska špeciálnym obrneným vlakom.