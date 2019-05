Peskov: Moskva nedostala pozvánku na inauguráciu Zelenského

Krátko po druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine Peskov pred novinármi vyhlásil, že Putin zatiaľ neplánuje zablahoželať Volodymyrovi Zelenskému k jeho víťazstvu.

Moskva 16. mája (TASR) - Moskva nedostala pozvánku na inauguráciu nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uviedol to vo štvrtok v Moskve hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.



Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy Peskov dodal, že nevie, či Vladimir Putin bude Zelenskému blahoželať. "Prezident sa rozhodne," povedal Putinov hovorca.



Krátko po druhom kole prezidentských volieb na Ukrajine Peskov pred novinármi vyhlásil, že Putin zatiaľ neplánuje zablahoželať Volodymyrovi Zelenskému k jeho víťazstvu. Poukázal vtedy aj na to, že oficiálne výsledky volieb na Ukrajine ešte ani neboli oznámené. Putin to však neurobil ani 30. apríla, keď ukrajinská ústredná volebná komisia vyhlásila Zelenského za víťaza volieb.



Zelenskyj sa funkcie ukrajinského prezidenta ujme 20. mája na slávnostnom zasadnutí ukrajinského parlamentu, ktorý o tom rozhodol vo štvrtok hlasmi 315 poslancov.



Samotný Zelenskyj trval na tom, aby sa jeho inaugurácia konala 19. mája. Celý rad politických a verejných činiteľov sa však vyslovil proti, pretože v tento deň si na Ukrajine pripomínajú Deň pamiatky obetí politických represálií.



Zelenskyj bol za prezidenta Ukrajiny zvolený v druhom kole volieb, ktoré sa konalo 21. apríla. Kým Zelenskyj získal 73,22 percenta hlasov, jeho súperovi — úradujúcej hlave štátu Petrovi Porošenkovi — odovzdalo svoj hlas 24,45 percenta voličov.



Zelenskyj nad Porošenkom výrazne viedol už v prvom kole volieb konanom 31. marca, v ktorom však ani jeden z celkove 39 kandidátov nezískal podporu viac než polovice zúčastnených voličov, a tak sa muselo o novom prezidentovi rozhodnúť až v druhom kole



Zelenskyj má 41 rokov a kým kandidoval za prezidenta, bol komediálnym hercom a zabávačom. Jeho jedinou skúsenosťou s politikou bolo donedávna len nakrúcanie televízneho seriálu o učiteľovi, ktorý sa stal prezidentom.



Agentúra AFP dodala, že počas predvolebnej kampane Zelenskyj Ukrajincom sľuboval, že v krajine zlikviduje korupciu a skončí vojnový konflikt s proruskými separatistami v Donbase. Odchádzajúceho prezidenta Porošenka pritom obviňoval, že neurobil nič pre zlepšenie životných podmienok a potlačenie chudoby na Ukrajine.