Peskov odmietol komentovať správy o návšteve Sergeja Naryškina

Novinári žiadali Peskova o vyjadrenie k medializovanej informácii, že riaditeľ americkej CIA sa minulý týždeň stretol s predstaviteľmi príslušných ruských rezortov.

Moskva 31. januára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu odmietol komentovať správy ruských médií o konzultáciách ruských tajných služieb s americkými, pričom zdôraznil, že Kremeľ sa nevyjadruje" k práci tajných služieb Ruska".



Novinári žiadali Peskova o vyjadrenie k medializovanej informácii, že riaditeľ americkej CIA sa minulý týždeň stretol s predstaviteľmi príslušných ruských rezortov, ako aj k správe, že riaditeľ civilnej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin odcestoval do USA na stretnutie s americkými kolegami.



Naryškin pritom od roku 2014 figuruje na sankčnom zozname USA i EÚ. Jeho meno sa ocitlo aj na tzv. kremeľskom zozname, zverejnenom v utorok americkým ministerstvom financií. Tento zoznam zahŕňa prakticky celé vedenie Ruska - s výnimkou prezidenta Vladimira Putina. V zozname sú aj najbohatší ruskí podnikatelia, označovaní za oligarchov napojených na Kremeľ.



Vodca menšiny demokratov v americkom Senáte Chuck Schumer označil načasovanie Naryškinovej návštevy za podozrivé, keďže sa odohrala iba niekoľko dní pred tým, ako sa prezident USA Donald Trump rozhodol neuvaliť nové sankcie na ruských politikov a oligarchov, ktoré sa mali týkať zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) uviedla, že akákoľvek súčinnosť so zahraničnými predstaviteľmi je uskutočňovaná v súlade so zákonmi Spojených štátov a po konzultáciách s príslušnými orgánmi.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy dodala, že o Naryškinovej návšteve v USA sa začalo hovoriť po interview veľvyslanca Ruska v USA Anatolija Antonova, ktorý sa dostal na verejnosť v utorok.



Antonov vo vysielaní televíznej stanice Rossija-1 potvrdil, že Naryškin "tu (vo Washingtone) bol, mal tu konzultácie s kolegami". Podľa veľvyslanca sa hovorilo o spoločnom boji s terorizmom, i v kontexte blížiacich sa majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa budú konať v júli v Rusku. Antonov uviedol, že v takejto "práci budeme pokračovať aj ďalej".



Služba vonkajšej rozviedky (SVR) je oficiálnou nástupkyňou sovietskej civilnej výzvednej služby známej ako Prvá hlavná správa KGB. Celá tajná služba KGB bola pred 25 rokmi po rozpade ZSSR zrušená a namiesto nej okrem SVR, orientovanej na zahraničie, vznikla aj kontrarozviedka - Federálna bezpečnostná služba (FSB). Najväčšou ruskou výzvednou službou je však Hlavná správa rozviedky ruského generálneho štábu (GRU), ktorá je operačne aj personálne podstatne väčšia ako SVR.