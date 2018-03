D. Peskov: Odveta za vyhostenie diplomatov príde čoskoro

Hovorca Kremľa dodal, že tieto opatrenia treba očakávať čoskoro. Všetko sa podľa neho odohrá tak, aby to bolo v súlade so záujmami Ruskej federácie.

Moskva 28. marca (TASR) - Rusko pripraví odvetné opatrenia voči krajinám, ktoré sa rozhodli vyhostiť ruských diplomatov. Vyhlásil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Dodal, že tieto opatrenia treba očakávať čoskoro. Všetko sa podľa neho odohrá tak, aby to bolo v súlade so záujmami Ruskej federácie.



Rozhodnutie o vyhostení ruských diplomatov prijalo viacero štátov sveta v reakcii na prípad bývalého plukovníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa, ktorého 4. marca spolu s jeho dcérou Julijou našli v anglickom meste Salisbury v bezvedomí s príznakmi otravy.



Podľa Británie je za útokom na Skripaľovcov s veľkou pravdepodobnosťou Rusko, ktoré pritom údajne použilo nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Rusko tieto tvrdenia rozhodne odmieta.



Na znak solidarity s Londýnom v pondelok celý rad členských štátov EÚ, ako aj Ukrajina, USA, Kanada a Austrália oznámili, že tiež vyhostia ruských diplomatov. Rusko už vtedy avizovalo, že tento akt nezostane bez odpovede.



Peskov v stredu odmietol doteraz zverejnenú argumentáciu Londýna, ktorá má slúžiť ako dôkaz, že za útokom za Skripaľovcov je Rusko. Hovorca Kremľa súčasne vyjadril ľútosť, že Británia doteraz nepredložila "adekvátne alebo jasné dôkazy" svojich tvrdení o zodpovednosti Ruska.



Pokiaľ ide o spomínanú argumentáciu, Peskov narážal na brífing, ktorý sa konal na britskom veľvyslanectve v Moskve, kde boli prezentované názory Británie na kauzu Skripaľ.



Peskov podľa agentúry TASS uviedol, že rad krajín, vyjadrujúcich Londýnu solidaritu, považuje túto argumentáciu Británie za nedostačujúcu pre také závažné obvinenia na adresu Moskvy. Vyhlásil, že "20 či 30 krajín", ktoré sa rozhodli vyhostiť ruských diplomatov, je "len časťou svetového spoločenstva", ktoré je rozmanitejšie a zahŕňa oveľa viac štátov.



Agentúra TASS uviedla, že britské veľvyslanectvo v Moskve vo svojej prezentácii ohľadom útoku na Skripaľovcov v podstate zopakovalo fakty známe z médií. Okrem iného v nej informovalo o nervovoparalytickom plyne novičok a tvrdilo, že takú chemickú zbraň mohlo vyrobiť len Rusko.



Súčasťou prezentácie boli aj výhrady Británie voči Rusku: spomína sa tam pripojenie Krymského polostrova k Rusku, zostrelenie malajzijského lietadla nad územím Ukrajiny, zasahovanie do prezidentských volieb v USA či pokus o prevrat v Čiernej Hore. Uvádzajú sa tam aj opatrenia, ktoré Británia prijala alebo ešte len plánuje prijať voči Rusku.