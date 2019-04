Peskov: Rusko si zredigovanú správu Muellera najskôr musí prelistovať

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov zverejnilo vo štvrtok zredigovanú verziu záverečnej správy z vyšetrovania osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera v rozsahu 448 strán.

Moskva 19. apríla (TASR) - Nateraz nie je jasné, či bude ruský prezident Vladimir Putin podrobne informovaný o zredigovanej verzii záverečnej správy z vyšetrovania podozrení, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb z roku 2016, ktorú vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.



Po zverejnení zmienenej správy to vo štvrtok pre agentúru TASS uviedol Putinov hovorca Dmitrij Peskov. "Najskôr si to budeme musieť prelistovať a zistiť, či je tam niečo, čo si vyžaduje analýzu," povedal Peskov v tejto súvislosti.



Závery Muellera, bývalého riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), odovzdalo justičným výborom oboch komôr Kongresu a sprístupnilo verejnosti na svojej internetovej stránke.



Trumpova vláda pristúpila k zverejneniu tejto dlho očakávanej správy, hoci nie v úplnej podobe, po tom, ako ju Mueller v marci doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Ten následne zhrnul najdôležitejšie závery v liste adresovanom Kongresu i verejnosti. Predstavitelia opozičnej Demokratickej strany však vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie Muellerovej správy v plnom rozsahu.



Právnický tím prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa v reakcii na štvrtkové zverejnenie zredigovanej správy vyhlásil, že závery vyšetrovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016 sú preňho "totálnym víťazstvom". Samotný Trump po zverejnení skonštatoval, že má "dobrý deň".