Peskov: Uznanie volieb na Ukrajine Moskvou bude závisieť od priebehu

Hovorca ruského prezidenta súčasne povedal, že na prezidentských voľbách na Ukrajine sa nezúčastnia žiadni pozorovatelia z Ruska.

Moskva 29. marca (TASR) - Kremeľ nemá v úmysle hodnotiť kampaň pred prezidentskými voľbami na Ukrajine, uviedol v piatok v Moskve hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Podľa agentúry TASS Peskov dodal, že "to Ukrajinci musia urobiť sami".



Peskov súčasne avizoval, že "uznanie alebo neuznanie výsledkov volieb na Ukrajine Moskvou bude závisieť" od ich priebehu.



Potvrdil súčasne, že na prezidentských voľbách na Ukrajine sa nezúčastnia žiadni pozorovatelia z Ruska. Súvisí to s rozhodnutím ukrajinskej ústrednej volebnej komisie, ktorá odmietla zaregistrovať 24 ruských občanov delegovaných za pozorovateľov na voľbách na Ukrajine.



Dôvodom pre toto odmietnutie je skutočnosť, že ukrajinský parlament 7. februára zakázal občanom Ruskej federácie pôsobiť vo funkcii oficiálneho pozorovateľa na prezidentských, parlamentných alebo komunálnych voľbách na Ukrajine, a to ako súkromná osoba aj ako člen misie medzinárodných organizácií.



Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) tento krok kritizoval a deklaroval, že bude konať v súlade so svojimi zavedenými postupmi.



Hovorca Kremľa v piatok súčasne vyjadril poľutovanie, že v Rusku je "niekoľko miliónov Ukrajincov, ktorí budú zbavení práva" hlasovať vo voľbách ukrajinského prezidenta. "Bohužiaľ, je to smutná realita".



Ukrajina totiž počas nadchádzajúcich volieb neotvorí v Rusku žiadnu volebnú miestnosť. Minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin to tento týždeň vysvetlil tým, že počas posledných volieb ukrajinského prezidenta vo volebných miestnostiach v Rusku hlasovalo "1100 ľudí". Vysvetlil tiež, že Ukrajina nemôže "organizovať voľby na území štátu-agresora z obavy o bezpečnosť našich občanov".



Klimkin informoval, že ukrajinskí občania nachádzajúci sa na území Ruska budú musieť kvôli voľbám z Ruska vycestovať, ak v nich budú chcieť odovzdať svoj hlas.



Prvé kolo prezidentských volieb na Ukrajine sa bude konať 31. marca. Ak nijaký kandidát nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, 21. apríla sa bude konať druhé kolo volieb.