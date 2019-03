D. Peskov: V Kremli ani vo vláde nie sú odporcovia slobody internetu

Hovorca Kremľa uviedol, že návrh zákona o vlastnom, ruskom, internete má zamedziť možnému zablokovaniu prístupu k internetu v Rusku zo zahraničia a pred ďalšími kybernetickými hrozbami.

Moskva 10. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že vo vedení Ruska nie sú priaznivci návrhov na obmedzenie slobody internetu.



Uviedol, že návrh zákona o vlastnom, ruskom, internete má zamedziť možnému zablokovaniu prístupu k internetu v Rusku zo zahraničia a pred ďalšími kybernetickými hrozbami.



Peskov podľa agentúry Interfax reagoval na televíznu reportáž z demonštrácií, ktoré sa v nedeľu konali mnohých mestách Ruska na protest proti plánom na zavedenie vlastného segmentu internetu a proti prijatiu s tým súvisiaceho zákona.



Jeden z účastníkov podľa Peskova povedal, že na akciu prišiel, aby protestoval proti "vypnutiu internetu v Rusku". Peskov však na dnešnom brífingu vyhlásil, že kroky ruského vedenia a poslancov sú zamerané práve na to, aby k výpadkom v prístupe k internetu nedošlo.



Peskov zdôraznil, že v ruskom parlamente, vláde a ani v Kremli nie sú žiadni odporcovia slobody internetu.



Hovorca Kremľa poukázal aj na paradox, že "tento demonštrant sa z nejakého dôvodu vôbec nebojí, že niekto v zahraničí stlačí toto tlačidlo a odpojí ho od internetu". Peskov pritom zdôraznil, že "práve toho by sa bolo treba obávať".



Rusko sa pripravuje na zavedenie vlastného segmentu internetu, ktorý by bol nezávislý od celosvetovej siete. Kritici však označili daný návrh zákona skôr za ďalší krok Kremľa na jeho ceste k dosiahnutiu čo najväčšej miery kontroly vlády nad internetom a jeho cenzúru - ako je to v Číne.



Niektorí z kritikov sa dokonca obávajú, že vláda by sa mohla snažiť o totálnu izoláciu internetu na území krajiny - podobne ako je tomu v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR).



Dolná komora ruského parlamentu schválila v prvom čítaní návrh predmetného zákona 12. februára. Podporovatelia návrhu tvrdia, že je nevyhnutný pre prípad, keby Rusko odpojili od svetovej počítačovej siete. Zákon zatiaľ nebol schválený v kľúčovom druhom čítaní.