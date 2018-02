Peskov: Zákon o reintegrácii Donbasu sa dotkne minských dohôd len málo

Hovorca Kremľa doplnil, že o tejto otázke sa rokovalo aj na utorňajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, a dodal, že podpis zákona o reintegrácii Donbasu je aj naďalej predmetom diskusie.

Moskva 21. februára (TASR) - Zákon o reintegrácii Donbasu, ktorý podpísal ukrajinský prezident Petro Porošenko, k implementácii minských mierových dohôd prispeje len málo. V stredu to podľa agentúry TASS vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Zákon, nedávno podpísaný ukrajinským prezidentom, môže bohužiaľ len minimálne prispieť k implementácii minských dohôd. Odborníci sa okrem toho obávajú, že zákon podnieti horúce hlavy v Kyjeve k tomu, aby pri riešení situácie na juhovýchode krajiny znovu použili vojenské jednotky, a to by malo nenapraviteľné dôsledky," povedal Peskov. Reagoval tak na správy o tom, že Porošenko v utorok podpísal zákon o reintegrácii Donbasu.



Zákon sa zameriava na "opätovné začlenenie" odštiepeneckých regiónov na východe Ukrajiny, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou separatistov podporovaných Ruskom.



Návrh zákona schválený v januári v ukrajinskom parlamente označuje územia v Doneckej a Luhanskej oblasti za "dočasne okupované". Rusko je podľa neho agresorom. Zákon počíta aj s použitím vojenskej sily, aby sa "okupované" územia v Donbase dostali späť pod kontrolu Kyjeva.



Peskov zároveň doplnil, že o tejto otázke sa rokovalo aj na utorňajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, a dodal, že podpis zákona o reintegrácii Donbasu je aj naďalej predmetom diskusie.



Na zasadnutí ruský prezident Vladimir Putin a stáli členovia ruskej Bezpečnostnej rady diskutovali najmä o spôsoboch riešenia situácie na juhovýchodne Ukrajiny a o implementácii minských mierových dohôd, píše TASS.