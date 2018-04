PETA žiada prešetriť smrť zvierat zo Skripaľovho domu

Britské ministerstvo životného prostredia koncom týždňa oznámilo médiám, že morčatá uhynuli na dehydratáciu v Skripaľovom dome, ktorý bol v tom čase strážený políciou.

Londýn 7. apríla (TASR) - Britská pobočka organizácie Ľudia pre etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA) vyzýva prešetriť okolnosti smrti morčiat a eutanázie kocúra, ktorý patril bývalému plukovníkovi ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergejovi Skripaľovi. Zo zodpovednosti za osud domácich zvierat PETA obvinila britské úrady.



Britské ministerstvo životného prostredia koncom týždňa oznámilo médiám, že morčatá uhynuli na dehydratáciu v Skripaľovom dome, ktorý bol v tom čase strážený políciou. Kocúra našli v dome až po niekoľkých dňoch, vyhladovaného a v takom stave stresu, že ho neskôr veterinár musel usmrtiť.



Telá všetkých Skripaľových zvierat boli údajne spálené v tajnom vojenskej laboratóriu v Porton Downe.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v noci na piatok vo svojom vyhlásení pred Bezpečnostnou radou OSN informoval, že v Skripaľovom dome sa údajne nachádzali dve mačky, pričom jednej z nich sa z políciou stráženého domu vraj podarilo ujsť, jej osud je neznámy.



PETA vo svojom vyhlásení píše, že "nikto nemal tieto zvieratá nechať v dome bez pomoci, tak ako sa nenechávajú ani deti". "Je očividné, že (zvieratá) mali byť zachránené," uvádza sa vo vyhlásení PETA, ktorá vyzýva záležitosť preveriť a zistiť, ako sa "to vôbec mohlo stať".



Údiv nad kremáciou tiel zvierat vyjadrila v piatok aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, podľa ktorej Británia takto zničila cenné dôkazy. Na svojom konte na sieti Twitter tiež upozornila na fakt, že vládne výskumné centrum Porton Down roky robí pokusy na morčatách. "Čím viac vieme, tým horšie to celé vyzerá," napísala Zacharovová.



Ku kauze sa v piatok vyjadrilo aj ruské veľvyslanectvo v Londýne, ktoré žiadalo o informáciu, či telá zvierat boli pred kremáciou testované na prítomnosť toxických látok.



Britský denník Sun napísal, že Skripaľovho čierneho kocúra menom Nash Van Drake uspali po testoch v laboratóriách Porton Down. Veterinárny lekár rozhodol o eutanázii mačky, aby zmiernil jej utrpenie.