Petícia za sprísnenie zákona o domácom násilí má vyše 650.000 podpisov

Mnohé Rusky zverejnili v uplynulom čase na sociálnych sieťach selfie, na ktorých sú nalíčené tak, že to vyzerá, akoby mali rezné rany a modriny. Fotografie sprevádzal slogan: Nechcela som umrieť.

Moskva 30. júla (TASR) - Vyše 650.000 ľudí už podpísalo petíciu vyzývajúcu ruské úrady na sprísnenie legislatívy ohľadom domáceho násilia. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s tým, že petícia síce vznikla už pred časom, avšak zvýšenej pozornosti sa jej dostalo až počas uplynulého týždňa, a to vďaka kampani na sociálnych sieťach a podpore zo strany ruských blogeriek a aktivistov za práva žien.



Mnohé Rusky zverejnili v uplynulom čase na sociálnych sieťach selfie, na ktorých sú nalíčené tak, že to vyzerá, akoby mali rezné rany a modriny. Fotografie sprevádzal slogan: "Nechcela som umrieť."



Ich zámerom bolo upriamiť väčšiu pozornosť na zmienenú petíciu, ktorú už pred časom vytvorila popredná ruská bojovníčka za práva žien Aliona Popovová. Vyzýva ňou Rusko na prijatie zákona, ktorý by chránil obete domáceho násilia, akými sú prevažne ženy.



Ruský právny systém ženy pred domácim násilím efektívne nechráni, píše AFP. Dodáva, že o tejto téme sa v krajine len veľmi málo diskutuje na verejnosti, pričom aktivisti tvrdia, že polícia prípady domáceho násilia často ignoruje.



"V Rusku sa každoročne obeťami domáceho násilia stane takmer 16 miliónov žien," uviedla v pondelok Popovová na tlačovej konferencii, kde hovorila o internetovej kampani, vďaka ktorej sa jej pre petíciu podarilo získať 650.000 podpisov.



"Jedna z troch Rusiek je bitá svojim manželom či partnerom. Každých 45 minút je doma zabitá jedna žena - sú to hrozivé čísla," uviedla skôr v júli na sociálnej sieti Instagram populárna ruská blogerka Oľga Kravcovová.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal ešte v roku 2017 dekrét, ktorým zmiernil tresty za domáce násilie. V súvislosti s týmto nariadením je prvý prípad domáceho násilia trestateľný len pokutou, a nie väzením.



Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v júli upozornil, že ruské úrady si nevšímajú závažnosť a rozsah problému domáceho násilia a neberú na vedomie ani to, že ženy tento postoj úradov vnímajú ako diskriminačný. ESĽP to napísal v zdôvodnení rozsudku, ktorým nariadil Rusku, aby zaplatilo viac ako 25.000 eur Valeriji Volodinovej. Táto Ruska sa na európsku inštanciu obrátila v súvislosti so sporom vo veci domáceho násilia pred ruským súdom.