Petíciu za výmenu ruských a ukrajinských väzňov podpísalo 60.000 Rusov

Podpisové hárky odovzdali Rade pre ľudské práva, ktorá pôsobí pri Kancelárii prezidenta Ruskej federácie.

Moskva 10. októbra (TASR) - Viac ako 60.000 ľudí žiada od ruského vedenia výmenu ruských a ukrajinských väzňov.



Podľa webu denníka Novaja gazeta o tom v stredu v Moskve informovali aktivisti, ktorí zbierali podpisy pod petíciu za výmenu Ukrajincov väznených v Rusku za Rusov zadržiavaných na Ukrajine.



Aktivisti spresnili, že zbieranie podpisov pod petíciu bude pokračovať.



V rozhovore s novinármi poukázali na to, že aj bez mediálnej podpory sa im za štyri mesiace podarilo zozbierať vyše 60.000 podpisov. "Vypovedá to o tom, že značná časť občanov Ruska podporuje výmenu zadržiavaných," uviedli.



Podpisové hárky v mene Rady pre ľudské práva prebral jej člen, známy ruský novinár Nikolaj Svanidze, ktorý uviedol, že pozícia signatárov je totožná s názorom Rady pre ľudské práva. Avizoval, že rada urobí, čo je v jej silách, aby sa želanie signatárov splnilo.



Aktivisti, ktorí predtým ako jednotlivci pred sídlom Rady pre ľudské práva demonštrovali na podporu v Rusku odsúdeného ukrajinského novinára Oleha Sencova, pokračujú vo svojich akciách - tentoraz na podporu Ukrajinca Volodymyra Balucha väzneného v Rusku a za splnenie Sencovovej požiadavky ohľadom výmeny väzňov medzi Ukrajinou a Ruskom.



Baluch si vo väzení na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove odpykáva trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a siedmich mesiacov za údajné protizákonné držanie munície.



Baluch, podobne ako Sencov, vyhlásil v lete hladovku. Schudol počas nej viac ako 30 kilogramov. Na nátlak simferopolského biskupa Klimenta začal neskôr piť aspoň kefír. Nedávno oznámil, že svoju hladovku preruší počas prevozu do väzenia v pevninskom Rusku.