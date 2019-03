Petr Spálený, legenda českej hudobnej scény, má 75 rokov

Spáleného Největší hity - Díky uzreli svetlo sveta v roku 1998. Pokračovanie Největší hity 2 - Dáma při těle vyšlo v roku 2000.

Praha/Bratislava 22. marca (TASR) – Český spevák Petr Spálený je súčasťou hudobnej scény viac ako 50 rokov. Známe sú jeho hity Plakalo bejby, Dáma při těle, Trápím se, trápím, Kdybych byl kovářem, Josefina, Hráč, Táňo, nashledanou, Dlouho, dlouho spím a ďalšie. Všestranný hudobník, ktorý podľa vydavateľstva Suprahon patril v 70. rokoch 20. storočia k najpredávanejším českým interpretom, sa v piatok 22. marca dožíva 75 rokov.



Petr Spálený sa narodil 22. marca 1944 v Prahe. Vyučil sa za knihára. Už od mladosti sa venoval hudbe, zvládal hru na bicie, gitaru a flautu.



Na začiatku 60. rokov hral na bicie v rock n'rollovej skupine Crossfire so Zdeňkom Rytířom, Ladislavom Kleinom a Pavlom Petrášom. V tom čase boli v repertoári kapely skladby hudobných hviezd, akými boli Elvis Presley, The Shadows a Cliff Richard. Po návrate z vojenskej služby sa stal Petr Spálený spevákom skupiny The Hippopotamuses (skrátený názov Hipp's), ktorej lídrom bol jeho brat Jan. Kapela vystupovala v pražských beatových kluboch Play-club, Olympik, Sluníčko a rýchlo si získavala nielen priazeň poslucháčov ale aj hudobnej kritiky. Cesty bratov sa zakrátko rozišli. Jan nemal čas chodiť na turné, pretože sa zamestnal aj v hudobnom vydavateľstve. Napriek tomu však naďalej pripravoval pre kapelu aranžmány k nahrávaniu platní. Neskôr sa stal významným bluesovým skladateľom a spevákom.



Ponuka na profesionálny angažmán pre Petra Spáleného prišla v roku 1967 v divadle Apollo, kde účinkovali Karel Gott, Karel Hála, Yvonne Přenosilová, Pavlína Filipovská, Sally Selingová a ďalší. V tom čase odchádzal Karel Gott s orchestrom Ladislava Štaidla na ročný zájazd do Las Vegas. The Hipp's a Petr Spálený ponuku prijali a názov kapely zmenili na Apollobeat. Divadlo Apollo v roku 1968 zaniklo a Petr Spálený s Apollobeatem začal koncertovať samostatne. V roku 1969 mu vyšla aj debutová LP platňa Petr Spálený a Apollobeat.



Začiatkom 70. rokov bol Apollobeat jednou z najúspešnejších kapiel v Československu. Jej stúpajúca popularita sa prejavila aj v predaji albumov, získala svoju prvú Zlatú platňu. Spálený nahral svoj prvý živý album v roku 1971 v pražskej Lucerne a umiestnil sa na druhej priečke ankety Zlatý slavík.



V roku 1973 nasledovala LP platňa Podoby a v roku 1980 album Dítě štěsteny s rovnomenným hitom, ktorý Petr Spálený naspieval so svojím dlhoročnýnm spolupracovníkom a textárom Zdeňkom Rytířom. Petr Spálený sa objavil aj vo filmoch Noc na Karlštejne (1973) a Trhák (1980) v réžii Zdeňka Podskalského, naspieval tiež titulnú skladbu v obľúbenej komédii Pane, vy jste vdova! Václava Vorlíčka (1970).



V roku 1987 prijal muzikant angažmán v Divadle Jiřího Grossmanna. O rok neskôr sa predstavil v hudobnej relácii Portréty z not - Petr Spálený, kde hovoril o začiatkoch s dixielandom, prvej ponuke a o prvom televíznom vystúpení s pesničkou Plakalo bejby.



Gramofónovú firmu, vydavateľstvo a nakladateľstvo Apollo Records Comp. založil interpret v roku 1990 a na koncertné pódiá sa vrátil opäť v roku 1995. V decembri 1997 odohral v Divadle v Dlouhé dva jubilejné koncerty k 30. Výročiu umeleckej činnosti Petra Spáleného a Apollobeatu. Hudobník sa objavil aj v divadelnom muzikáli. V apríli 1998 prijal ponuku na rolu argentínskeho diktátora Juana Perona v muzikáli Evita.



Spáleného Největší hity - Díky uzreli svetlo sveta v roku 1998. Pokračovanie Největší hity 2 - Dáma při těle vyšlo v roku 2000. Za prvný diel Hitov získal Petr Spálený zlatú a v roku 2001 platinovú platňu. V Popron Music vydal hudobník v máji 2001 album pôvodných skladieb Na týhle planetě už zůstanu. Projekt mu vyniesol plaketu Country rádia za najlepší album roku. Na jar roku 2003 vyšiel v Poprone album s názvom ...a ještě pár hitů. V marci roku 2004 vydal bilančný dvojalbum Obyčejný muž - To nejlepší 1967 - 2004, ktorého krst prebehol počas jubilejného koncertu Petra Spáleného v Divadle na Vinohradech.



V októbri 2005 si mohli poslucháči vypočuť ďalší štúdiový album Jackpot a v júni 2013 album Můj dým, v ktorom sa striedali skladby v štýle country, rocku a popu.



Petr Spálený sa po krátkej odmlke, ktorú spôsobili jeho zdravotné problémy, opäť vrátil na koncertné pódia v marci 2018. Vystupuje so sprievodnou skupinou Apollo Band, s ktorou zmapoval svoju 50-ročnú hudobnú históriu.



Prvou manželkou hudobnej legendy bola moderátorka a herečka Pavlína Filipovská. Od roku 1980 tvorí Petr Spálený pár so speváčkou Miluškou Voborníkovou.